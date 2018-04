Rifiuti. Progetto segreto per fondere Attiva, Linda e Ambiente spa

PESCARA. Garanzie per i 260 lavoratori coinvolti dalla fusione della società con Attiva Spa e Linda Spa, le due società in house che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti rispettivamente nei comuni di Pescara e Città Sant'Angelo, e stop alla procedura in corso «per consentire l'avvio di una discussione pubblica coinvolgendo anche il Consiglio comunale di Pescara che, sino a oggi, ha stranamente taciuto sulla vicenda».

Questo quanto richiesto da Armando Foschi, membro del Direttivo provinciale dell'Ugl, e Gianna De Amicis, Segretario regionale Ugl, in vista di lunedì 30 aprile quando, riferisce la nota del sindacato «Ambiente Spa presenterà il progetto definitivo».





IL PROGETTO SEGRETO

Al centro del dibattito anche l'impianto di trattamento «sul quale - dicono i due sindacalisti - non sappiamo a Pescara dove sorgerà con precisione e quale sia l'impatto ambientale».

La notizia della presentazione del progetto definitivo «è stata ufficializzata alle categorie sindacali nei giorni scorsi, nel corso di una riunione convocata dai vertici delle tre società, presentando, di fatto - dicono i due rappresentanti Ugl - un piatto già pronto: l'intera procedura che, dalle prime voci, vedrebbe già l'accordo delle amministrazioni comunali coinvolte, dovrebbe chiudersi entro un anno, ma a oggi - si sottolinea nella nota - ancora non sappiamo quali siano le garanzie per i circa 260 lavoratori, né su quali siano i bilanci delle tre società».

E sull'impianto i due sindacalisti Ugl chiedono chiarezza sulla «realizzazione dell'impianto 'madre di tutti gli impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti per la produzione di energia, ovvero di metano'. Nei giorni scorsi - spiegano Foschi e De Amicis - la Ugl è stata convocata alla riunione congiunta dei vertici delle governance di Attiva Spa, Linda Spa e Ambiente Spa, che gestisce, quest'ultima, il settore rifiuti in 41 comuni. Oggetto dell'incontro: la fusione delle tre società, di cui due oggi in house con i Comuni come unici soci, in una nuova società unica, un processo che addirittura, com'è emerso nell'incontro, sarebbe partito già un anno fa, primavera del 2017, anche se mai nessuno ne aveva sentito parlare prima d'ora, e che si trova in una fase tanto avanzata che Ambiente Spa presenterà lunedì prossimo, 30 aprile, il progetto definitivo di accorpamento, teoricamente allegando piano industriale e piano economico-finanziario, alle amministrazioni comunali coinvolte».







LA FUSIONE FA LA FORZA

L'obiettivo, a detta delle governance - dicono ancora i sindacalisti - sarebbe quello di fare fronte comune rispetto ai costi oggi legati alla raccolta, smaltimento e gestione del pattume che imporrebbero due strade: o arrivare al 65 per cento di raccolta differenziata in tutti i Comuni entro il prossimo triennio, ma alzando le tasse ai cittadini; oppure fondere le tre società in modo da disporre di volumi di rifiuti tali da rendere la società unica realmente redditizia, creando un soggetto giuridico che non abbia neanche i vincoli delle società in house.

Ambiente Spa ha già prospettato quelli che sarebbero i punti di forza, a suo giudizio, di questa fusione, come la possibilità di accorpare la gestione degli impianti già esistenti, come la piattaforma di Alanno, acquisita da Attiva, per lo stoccaggio di plastica e metallo, oltre alle due riciclerie-centri di riuso, di cui uno nel rione Colli; o la piattaforma di Loreto Aprutino, gestita da Ambiente Spa, che potrebbe essere usata per lo stoccaggio del vetro; e la terza piattaforma-ricicleria della Linda Spa a Città Sant'Angelo.

Ma la vera partita, oltre alla possibilità di gestire un capitale sociale di 6milioni di euro si giocherebbe sulla realizzazione di un grande impianto, teoricamente all'avanguardia, per la lavorazione del Forsu, ossia della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, l'umido, per la produzione di energia, ossia bio-metano.

FORSU CHE Sì

«Ambiente Spa - riferiscono Foschi e De Amicis - ha rivelato di avere già un'idea per la sua localizzazione territoriale, senza svelare il 'dove', anche se le voci, durante la riunione, hanno indicato una zona su Pescara, dopo che Città Sant'Angelo avrebbe già negato la possibilità di utilizzare il proprio territorio temendo la protesta cittadina per i possibili effetti ambientali di tale impianto».

Attiva conta oggi 220 dipendenti, contro i 10 dipendenti di Ambiente Spa e le 30 unità di Linda Spa.