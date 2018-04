Omicidio Neri, la mamma al killer: «non sei onnipotente, ti stiamo guardando, hai le ore contate»

PESCARA. «Eccolo qui… lo vedi l’orologio? Tic tac… tic tac… sai cosa ti dico assassino di Ale? Hai le ore contate, il tempo stringe».



Via Facebook Laura Lamaletto, mamma di Alessandro Neri, ammazzato i primi di marzo con due colpi di pistola Pescara, è tornata a parlare all’ assassino di suo figlio. Messi da parte i toni dei primi video, quando la donna mostrava compassione per il killer ( «anche tu sei una vittima di questa società, pentiti») adesso mamma Laura sembra più dura e netta.

La donna è convinta che la svolta sia vicina e presto si potrà conoscere il nome di chi ha ammazzato senza pietà suo figlio.

Così questa mattina ha postato sui social un nuovo video nel quale si riprende ed inquadra anche un grosso orologio da parete. E’ all’assassino che chiede di ascoltare bene il ticchettio delle lancette perchè «il tempo sta scorrendo».

«Sai cosa ti volevo dire stamattina?», dice Lamaletto immaginando che l’uomo la stia ascoltando. «Qualcuno mi ha fatto notare che a Pescara potresti girare libero e le mamme sono in allerta. Giri o girate liberi per Pescara e allora sapete o sai che ti dico? Che anche noi siamo a piede libero per Pescara, anche noi vediamo, anche noi ti stiamo guardando. Probabilmente voi siete uno, due, tre… noi siamo molte di più. Molte più mamme stanno con me. Forse ci siamo già guardati negli occhi, forse anche qualche altra mamma ti ha guardato negli occhi. Non pensare che sei onnipotente».

Poi di nuovo l’inquadratura si sposta verso l’orologio e mamma Laura continua: «guarda: tic, tac il tempo sta stringendo e io ho tanta fiducia in quelli che stanno lavorando per trovarti. Il Signore è con noi, Ale è con noi. Il tempo passa, il tempo passa... tic, tac, tic, tac».

Al momento, a circa un mese e mezzo dall'omicidio, non ci sono indagati per la morte del ragazzo.

Nei giorni successivi al delitto erano state sequestrate due auto della famiglia Lamaletto, ma la pista familiare sembra essere definitivamente tramontata.

A questo punto si indaga negli affari di Alessandro e su un attrito nato in questo scenario. Gli inquirenti avrebbero incrociato diverse testimonianze e dati tecnici e focalizzato la loro attenzione su un gruppo molto ristretto di persone che potrebbero avere in qualche modo legami con gli assassini (o informazioni su di loro).