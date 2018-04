Rigopiano, Feniello bloccato al comizio di D’Alfonso. Lui denuncia poliziotti per violenza privata

PESCARA. Tutti quelli che lo scorso 2 marzo impedirono ad Alessio Feniello di partecipare al comizio di Luciano D’Alfonso vengano incriminati per violenza privata.



E’ questa la richiesta firmata in un esposto presentato in Procura dall’avvocato Camillo Graziano che chiede ai magistrati di ricostruire quanto successe quasi due mesi fa all’esterno del teatro Massimo di Pescara.

Quella sera Alessio Feniello, papà di Stefano, una delle vittime dell’hotel Rigopiano, tentò di entrare in sala durante la convention di chiusura della campagna elettorale di Luciano D’Alfonso.

Tentativo inutile: porta sbarrata (solo a lui), sebbene si trattasse di un incontro aperto al pubblico.

Davanti alla porta del Cinema Massimo dieci uomini, tra carabinieri, poliziotti e forze dell’ordine in borghese, continuarono per quasi un’ora a sbarrargli l’accesso mentre altra gente continuava ad entrare senza problemi.

Feniello, più calmo e ragionevole rispetto al blitz di Montesilvano di tre giorni prima , quando fece irruzione nel corso di una cena elettorale (prima dell’arrivo di D’Alfonso), chiedeva di «entrare senza disturbare, entrare e ascoltare cosa sta dicendo il presidente. Vorrei sapere perché non posso entrare».



La denuncia è stata stilata basandosi su quello che è accaduto quella sera, ricostruendo la giornata partendo dal presupposto che le intenzioni di Feniello fosse pacifiche: «a garanzia di quello», spiega l’avvocato Graziano, «Feniello trasmette tutto in diretta su Facebook perchè poi non ci siano ricostruzioni non veritiere di quanto accaduto».









DA CHI E’ PARTITO L’ORDINE?

«Nessuno degli uomini delle forze dell’ordine che ha bloccato Feniello gli ha mai comunicato in base a quale ordine e di chi non potesse entrare», assicura l’avvocato.

Il comizio era pubblico, il luogo aperto al pubblico e «lui aveva tutto il diritto di entrare ed assistere all’evento», insiste il legale. «Feniello è stato limitato nella sua libertà costituzionale di circolazione, di manifestazione del pensiero, di prendere parte ad un evento pubblico. Tutto fatto senza un valido motivo».

L’avvocato e Feniello possono solo immaginare le ragioni: visti i fatti di Montesilvano di due giorni prima, qualcuno avrà pensato di istruire i poliziotti che erano all’ingresso del Cinema e di fermare l’uomo, per evitare contestazioni.

«In mancanza di un ordine scritto è un comportamento illecito», sottolinea l’avvocato.

A questo punto nell’esposto si chiede che le indagini accertino chi ha deciso che Feniello dovesse stare fuori.

E’ stata un’inziativa della polizia? Del questore? Del prefetto? Dello staff di D’Alfonso? Nell’esposto si chiede anche di identificare tutti i poliziotti posti lì e «incriminarli tutti per violenza privata» .



a.l.