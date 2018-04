Il Consorzio di Bonifica di Vasto raddoppia i canoni irrigui e «Tutto tace»

VASTO. Nei giorni scorsi sono arrivate le cartelle dei canoni irrigui relativi all'anno 2018 e con grande sorpresa gli agricoltori hanno trovato raddoppiato l'importo rispetto a quanto pagato lo scorso anno.



«Non ci risulta che il reddito da produzione agricola sia aumentata e tantomeno raddoppiata», commenta Gabriele Marchese di Abruzzo Vivo che si chiede se questo aumento serva, in parte, a pagare l'incremento dell'indennità del 43% e dei rimborsi «o di altre spese inutili che il Commissario ha deliberato nei mesi scorsi».

Come aveva scoperto, infatti, Mauro Febbo, con la delibera numero 345 del 09.11.2017 è stato aumento il compenso del commissario Amicone del 43% circa (da euro 2.100 a euro 3.000).

Con la delibera 346 del 09.11.2017 sull’assestamento del bilancio di previsione 2017, invece, ci sono diverse variazioni in aumento come l’indennità di carica, trasferte e rimborsi spesa di trasporto dei Revisori dei Conti per i quali sono destinati più di 29.000 euro.





Per le trasferte e i rimborsi spesa per i viaggi sostenute dal Commissario Amicone sono destinati ulteriori 6.500 euro.

Alla voce retribuzione al personale di cui all'attuazione della pianta organica troviamo un aumento di 69.000 euro mentre per le spese legali, contenziosi e consulenze varie troviamo un aumento di altri 30.000 euro.

«E' alquanto strano che rispetto a quanto avviene dentro il Consorzio nessuno dica niente», continua Marchese. «Così come è strano che il commissariamento duri in maniera perenne, senza ridare il governo dell'Ente a chi è legittimato a farlo, cioè gli agricoltori e le associazioni agricole. Questo stato di cose deve finire, non è più tollerabile che anzichè tagliare la spesa pubblica improduttiva si continui a prelevare su chi produce».

Marchese chiede che a chi è deputato a farlo a convocare «con rapidità» le elezioni consortili «per ridare un governo collegiale al Consorzio di Bonifica».