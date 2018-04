Scoperta baby gang specializzata in furti sigarette

LANCIANO. Baby gang specializzata nello scasso e furto di sigarette dagli appositi distributori automatici scoperta dalla Polstrada di Lanciano a Fossacesia (Chieti). Due soli componenti della banda giovanile sono stati per ora identificati, attraverso i filmati della videosorveglianza, e denunciati alla procura minorile di L'Aquila per furto aggravato.



Si cercano altri 4-5 ragazzi. La banda, con giovani di età compresa tra i 15 e 18 anni, ha messo a segno a marzo e aprile nove colpi a danno dei distributori delle locali tabaccherie. I ragazzi agivano dalle 21 alle 22. Complessivamente sono stati rubati 400 pacchetti di sigarette per un valore di 1.500 euro. Ogni colpo fruttava una quarantina di pacchetti. Per il comandante del distaccamento di Lanciano, Renato Menna, "Le attività delittuose sono avvenute con una tecnica d'azione consolidata da cui sono stati evidenziati i compiti assegnati; sia quello di osservazione, il cosiddetto palo, che copriva anche le telecamere, e sia quello dei complici che provvedevano poi a forzare il portello automatico del distributore di sigarette".