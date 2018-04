No Snam, oltre 300 associazioni per la manifestazione di Sulmona

SULMONA. E’ quasi arrivato il giorno della grande manifestazione organizzata da comitati e movimenti a Sulmona il prossimo 21 aprile a partire dalle 15.

Dopo le partecipate iniziative della carovana aquilana No Snam, che ha attraversato tutta la valle dell'Aterno da Montereale a Navelli, passando per L'Aquila, si arriva dunque a Sulmona.



E' possibile partire da Paganica (info e prenotazioni 328.1210564), da CaseMatte (zona Collemaggio, info 329.7792549) e Piazza D'Arti (zona ospedale, info 328.9066855).

Oltre 300 le adesioni da tutta Italia, dalla Diocesi ai comuni passando per tantissime organizzazioni.

Questa mattina presso il caffè Letterario a Pescara il Coordinamento No Hub del Gas farà l'ultimo appello alla partecipazione.

L'itinerario della maniefstazione tocchera' viale Togliatti, piazza Capograssi, via Papa Giovanni XXIII, corso Ovidio, la Circonvallazione Orientale fino a piazza XX Settembre e piazza Garibaldi. Con le strade che saranno chiuse al traffico in centro storico, mentre resteranno aperte fuori dalle mura antiche, con servizio di sicurezza dei vigili urbani e delle forze dell'ordine.

Intanto WWF, Legambiente, Italia Nostra, Marevivo, Federazione Pro Natura, FAI, Club Alpino Italiano – Tutela Ambiente Montano, Mountain Wilderness e Ambiente e/è Vita hanno rivolto lunedì scorso un appello a tutti i parlamentari eletti in Abruzzo, perché intervengano sulla presidenza del Consiglio dei ministri e sul Ministero dello sviluppo economico per sospendere l’iter in corso per la realizzazione della centrale di compressione Snam di Sulmona e delle altre opere connesse al contestato progetto, in attesa della formazione del nuovo Governo.

Si tratta di opere che ricadranno in una zona sismica 1, che cittadini e istituzioni abruzzesi contrastano da anni ormai e che non possono in alcun modo essere considerate di ordinaria amministrazione, unica tipologia di provvedimenti che l’attuale governo dimissionario è autorizzato a trattare.



«Il presidente della Regione Luciano D’Alfonso è scappato dall’Abruzzo per una poltrona in Senato, nel mentre il governo Gentiloni e il Mise, delegittimati dal voto popolare hanno dato via libera alla centrale di compressione Snam a Sulmona», denuncia Maurizio Acerbo, Rc. «Una pugnalata alle spalle dei cittadini della Valle Peligna e dei comitati che si battono da anni contro la devastazione dei nostri territori e le grandi opere inutili. Centrale e gasdotto servono esclusivamente per trasformare l'Italia in un "Hub del gas", una piattaforma logistica per l'import-export di idrocarburi, profitti per la Snam e danni per l’ambiente e per la salute dei cittadini. Quando in Giunta c'era Chiodi il PD faceva le iniziiative con noi per poi fare il contrario una volta al governo».