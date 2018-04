Asla di Lama dei Peligni: «licenziato dipendente appena iscritto al sindacato»

LAMA DEI PELIGNI. La Asla srl è un' azienda che si trova a Sant'Eramo a Lama dei Peligni (Chieti), specializzata nella realizzazione di impiantistica elettrica e produzione energia alternativa ed erogatrice di

prestazioni professionali per conto del sistema elettrico nazionale.

I primi di marzo gran parte dei lavoratori della Asla si sono rivolti alla Fiom di Chieti per alcune informazioni e hanno deciso di iscriversi al sindacato per essere sempre aggiornati sui lori diritti sulle normative e sui servizi che il sindacato offre.

Il sindacato ha poi adempiuto a tutti gli obblighi, inviando all' azienda comunicazione dei nuovi iscritti ed ha nominato due lavoratori (Nardelli e Toppi), scelti dai loro colleghi, rappresentanti sindacali.

Andrea De Lutis della Fiom spiega che «il solo fatto che i lavoratori abbiano deciso di iscriversi al sindacato è bastato a far partire lo stesso giorno una serie di contestazioni disciplinari all' indirizzo delle due Rsa, per l' esattezza due contestazioni disciplinari ciascuno (quattro totali) in pochi giorni. All' indirizzo di Luigi Nardelli, addirittura, è stata architettata una contestazione tale da irrorare al lavoratore la massima punizione, il licenziamento».

Il sindacato sottolinea che si tratta di lavoratori storici, senza recidiva di mancanze disciplinari, specializzati, professionali e fino al 14 marzo punto di riferimento per maestranze ed azienda con l' unica colpa a questo punto, aver deciso di aderire ad una Organizzazione sindacale.

«E' ovvio che a seguito di tanto allarmismo da parte aziendale ci si insospettisce», continua De Lutis, «perché un' azienda in regola dovrebbe aver timore del sindacato? In altre aziende dello stesso settore regna una sana convivenza che oltre a facilitare il dialogo ha portato negli anni attraverso la contrattazione una crescita per l'azienda in termini di efficienza e offerta, una crescita per i lavoratori aumentando il potere d' acquisto nonché il benessere sul luogo di lavoro».

Il sindacato racconta, dunque, di aver cominciato ad indagare e avrebbe scoperto «alcune “furbizie” sulle buste, cosa che a questo punto ci obbliga nei prossimi giorni ad essere più puntuali nelle verifiche. Il nostro obbiettivo sarà quello di restituire semplicemente dignità a questi lavoratori che fino ad oggi sono stati costretti a togliere il cappello davanti al “padrone”, maestranze che sera dopo sera devono attendere un messaggio sul cellulare che comunica se il giorno dopo ci si possa recare a lavoro o se l' Asla ha deciso che non servano in cantiere».

Per la RSA licenziata, Nardelli Luigi, il sindacato sta raccogliendo tutta la documentazione necessaria: «già da una prima analisi il licenziamento sembra una vera e propria forzatura senza gambe per camminare, il provvedimento è stato già impugnato, resteremo in attesa per dare tempo all' azienda di riflettere e tornare sui propri passi, in caso contrario nelle prossime settimane procederemo con il deposito degli atti e daremo inizio al procedimento legale chiamando in causa la legge. Certa è la delusione dei colleghi di Luigi che ritengono ingiusto tale provvedimento, certa sarà l'amarezza di quel piccolo borgo di Lama dei Peligni dove tutti si conoscono».