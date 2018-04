Cus Chieti, Di Marco e D’Intino  a giudizio per peculato

CHIETI. Il gup del Tribunale di Chieti Isabella Maria Allieri ha rinviato a giudizio con l'accusa di peculato il presidente del Cus Chieti, Mario Di Marco, e il segretario generale e tesoriere del Centro universitario sportivo Graziano D'Intino.

Il processo è stato fissato per il prossimo 5 giugno.

Secondo l'accusa i due si sarebbero impossessati di una parte dei fondi pubblici dei quali il Cus era destinatario, ovvero il contributo iscritto nel bilancio dell'Università d'Annunzio per le attività didattico-scientifiche dei corsi di studio delle facoltà di Scienze dell'educazione motoria e per il sistema sportivo integrato e dei contributi del ministero dell'Università, ed avrebbero erogato pretestuosi rimborsi per spese non documentate e comunque estranee all'attività del Cus.