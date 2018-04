Gamba incastrata nella motozappa: ferite gravissime per un 62enne

PINETO. Ancora un gravissimo incidente nei campi. Ancora un incidente dovuto ad una motozappa di piccole dimensioni.



Il fatto è avvenuto alle 9.30 di questa mattina in via delle Paludi, a Scerne di Pineto, dove un 62enne stava lavorando la terra con la sua piccola motozappa non distante da casa.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi e sono stati impegnati per un lunghissimi minuti a cercare di liberare la gamba dell’uomo rimasta incastrata tra le lame della fresa.

I vigili del fuoco, hanno dovuto effettuare un delicato intervento, smontando alcune lame della zappatrice per liberare la gamba del malcapitato e consegnarlo alle cure del personale sanitario del 118 di Giulianova e della CRI, nel frattempo giunto sul luogo dell'incidente.

In considerazione della gravità dell'infortunio, l'uomo è stato trasportato con l'eliambulanza presso l'Ospedale di Teramo, per le cure del caso.

I carabinieri di Pineto stanno cercando di ricostruire le cause dell’incidente .

Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Municipale di Pineto.