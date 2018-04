Pista ciclabile in centro a Pineto, sindaco rigetta petizione popolare

PINETO. L’amministrazione comunale ha comunicato il rigetto della petizione popolare sulla pista ciclabile del centro cittadino, poiché sarebbe carente di due requisiti formali, ossia l’indirizzo di residenza dei firmatari e gli estremi del documento di identità.



Increduli i consiglieri comunali di opposizione promotori dell’iniziativa popolare Luca Di Pietrantonio, Gianni Assogna, Santino Ferretti e Marta Illuminati.

«Siamo veramente alla follia – spiega Luca Di Pietrantonio – ed il PD pinetese sta dimostrando ancora una volta la propria avversità nei confronti dei cittadini, che vengono considerati meri sudditi e non amministrati a beneficio dei quali governare la città».

La petizione, sottoscritta da 800 cittadini, è di mera sensibilizzazione, ossia diretta a focalizzare l’attenzione (in questo caso dell’amministrazione comunale) su di una problematica di interesse collettivo. Diverso sarebbe stato (ed a quel punto sarebbero state necessarie tutt’altre formalità nella raccolta delle firme), sottolineano i consiglieri comunali, se si fosse trattato di una petizione precettiva, ossia finalizzata all’applicazione di norme o a legiferare su determinati ambiti, ovvero se la petizione avesse avuto natura abrogativa, tesa cioè ad abrogare leggi già esistenti.

«Senza dire che, lo Statuto comunale (art. 39) non disciplina assolutamente le modalità di raccolta delle firme», continuano gli esponenti di opposizione, «ma riferisce solo del numero di sottoscrizioni necessarie, affinchè una petizione possa avere rilievo. E’ quindi evidente che trattasi di un “ridicolo dispetto” posto in essere dal sindaco ed i suoi sodali per tentare di delegittimare l’opera dei consiglieri di opposizione e ricordare ai cittadini di Pineto che devono rassegnarsi e continuare a subire le scelte scellerate del PD, senza poter mai proferire parola».

«Peraltro - incalza Gianni Assogna – conoscendo l’arroganza ed il modus dittatoriale dei nostri amministratori, avevamo già previsto tutto, tanto che, come comunicato alcuni giorni fa a mezzo stampa, abbiamo già depositato richiesta di consiglio comunale straordinario, con annessa mozione, per discutere di questa scellerata opera e chiedere un tavolo tecnico-politico, ove valutare eventuali modifiche da apportare al detto intervento, a salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità degli utenti stradali».

A questo punto si aspetta la convocazione della relativa adunanza per vedere cosa succederà.