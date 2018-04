Spoltore, «Comune dimentica cittadini coinvolti dalle frane di Villa Santa Maria»  

SPOLTORE. Dopo anni di attesa e di proteste il sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, ha deciso di aprire il cantiere per il rifacimento delle condotte idriche di due strade di Villa Santa Maria.

Ma non mancano proteste, come quella del consigliere comunale della Lega Antonella Paris: «Di Lorito si è dimenticato delle frane che costeggiano tutta la frazione, e delle oltre 7 case danneggiate, lesionate in maniera pesante, proprio dalle infiltrazioni d’acqua. Famiglie che vivono nella paura e che da anni attendono un sostegno, finanziario e amministrativo, per risanare una situazione determinata dalla conformazione del terreno e non certo da errori di costruzione».



Paris chiede al sindaco di effettuare un nuovo sopralluogo congiunto nella frazione per verificare gli interventi urgenti da eseguire per frenare l’azione erosiva in atto, in caso contrario la consigliera gli porterà personalmente le famiglie di Villa Santa Maria in Comune.

«Nei giorni scorsi abbiamo assistito alla passerella mediatica e fisica del sindaco Di Lorito che finalmente si è ricordato che il Comune di Spoltore amministra, o dovrebbe farlo, anche la frazione di Villa Santa Maria e i suoi residenti, considerati, evidentemente cittadini di serie C – ha sottolineato il consigliere Paris -. Quella frazione è la più danneggiata sotto il profilo territoriale e infrastrutturale».



Già dal 2002 si sono verificate frane determinate dalla natura del terreno stesso, di tipo argilloso, aggravato dalla presenza evidente di infiltrazioni d’acqua, in parte derivanti da condotte colabrodo mai risanate, e in parte, hanno ipotizzato gli stessi geologi incaricati di volta in volta per un aggiornamento del quadro franoso, dalla possibile presenza di faglie sotterranee che hanno indotto i tecnici a classificare come ‘zona rossa’ quasi l’intera frazione, ovvero ‘zona ad elevato rischio di dissesto idrogeologico con rischi di crolli’. «Nonostante la presenza di tali relazioni», denuncia Paris, «l’amministrazione comunale Di Lorito, ormai al suo secondo mandato, non ha mai mostrato alcun interesse per la risoluzione della problematica, che da un anno ho quotidianamente sottoposto alla sua attenzione, sollecitando anche un’azione di pressing nei confronti della Regione Abruzzo per ottenere eventuali fondi straordinari, che evidentemente sono necessari, utili a effettuare ulteriori opere concrete di consolidamento del terreno e di contenimento delle frane. Per mesi, con i cittadini, abbiamo fatto la spola tra gli uffici tecnici per ottenere opere pubbliche che sono un diritto, sino a quando non abbiamo saputo che c’era nell’aria l’apertura del cantiere per il rifacimento delle condotte idriche, ma solo in via Garibaldi e sino alla piazza del paese, escludendo una metà della stessa via Garibaldi e un’altra strada critica, via Fratelli Bandiera, reintrodotta nel calendario dei lavori con una variante solo quando abbiamo minacciato di occupare il Comune. E fa sorridere che ora il sindaco Di Lorito, dopo aver aperto un cantiere dovuto, tenti anche di utilizzarlo come ‘bandiera politica’, ma fa nulla. Quello che ci preoccupa invece – ha aggiunto il consigliere Paris – è che in realtà quell’intervento risolverà ben poco».