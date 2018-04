Montesilvano/Pp1. Costruire in un'area destinata a verde pubblico? «Non si può»

MONTESILVANO. Il Comitato cultura e territorio ha stilato alcune osservazioni, con l’architetto Sara Tarricone, contro la delibera di giunta 281 di novembre 2017, che concede la traslazione delle volumetrie per costruire in un’area destinata a verde pubblico, all'interno del dibattuto PP1.

Nel documento protocollato al Comune, sono tre i punti rilevati. I primi due vertono sulla procedura: la variante sarebbe di un provvedimento che risulta scaduto già da 12 anni, in punto di diritto il termine è di 10, Corte di Cassazione e Consiglio di Stato affermano che “l'autorità competente” in questo caso dovrebbe dare «un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate».

Questo aspetto sui piani particolareggiati non è suscettibile di deroga neppure sull'accordo delle parti. Se non basta, un articolo contenuto nelle norme tecniche di attuazione comunali comunque ne impedisce “sostanziali modifiche”, come il passaggio da verde a edificabile.

Nel terzo punto, il Comitato pone l'attenzione sulla mancanza della mappa degli asservimenti delle aree, vecchio strumento ma fondamentale per l'assetto urbanistico e progettuale di un Comune, perchè impedisce l'uso improprio di un terreno libero che ha già originato una cubatura precedente. Dovrebbe essere a disposizione dell'utente nell'ufficio tecnico del Comune.

«L’intento di queste osservazioni è quello di mettere in evidenza l’illegittimità di una variante approvata da un numero troppo esiguo di persone, ma soprattutto riguardante uno strumento urbanistico ormai decaduto» , spiega l'architetto Tarricone.

«Ad ulteriore conferma di tale illegittimità si evidenzia il mancato utilizzo di uno strumento urbanistico sicuramente desueto, - come la mappa degli asservimenti - ma che certamente evidenzierebbe le pertinenze fondiarie di ogni singolo lotto edificato in maniera incontrovertibile, identificando le reali aree ancora edificabili, rispetto a quelle già sfruttate per i volumi esistenti».

Conclude il presidente del Ccet Massimo Messina che sottolinea: «Il Comitato è impegnato nella diffusione della cultura in città e nella salvaguardia degli spazi pubblici, soprattutto quelli verdi. Abbiamo deciso di intervenire per evidenziare le ragioni tecniche per cui quest'area dovrebbe rimanere spazio verde».