Morto dopo intervento il figlio di Nicola Cucullo, oggi l’autopsia

CHIETI. E’ morto una settimana fa all’ospedale di Ancona Massimo Cucullo, ingegnere di 58 anni, figlio dell’ex sindaco di Chieti Nicola Cucullo (morto il 20 luglio del 2015).

L’uomo mercoledì 5 aprile si era sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore, un intervento delicato e programmato da tempo. Tutto sembrava essere andato bene ma Cucullo non si è mai risvegliato dall’anestesia. Giovedì 12 è stato dichiarato ufficialmente il decesso dell’ingegnere.

Adesso la famiglia chiede di sapere la verità e capire cosa sia accaduto. Anche perchè alla fine dell’intervento i parenti erano stati rassicurati dal medico che aveva operato il paziente.

Il chirurgo aveva garantito che l’operazione era andata bene ed era pure sembrata meno complicata del previsto.

Ma che cosa è accaduto?

La Procura di Ancona ha disposto l’apertura di una indagine e questa mattina è prevista l’autopsia. Domani pomeriggio, invece, sarà celebrato il funerale, alle ore 16.30 nella chiesa di San Francesco Caracciolo, in zona Tricalle.

Cucullo, nonostante la carriera politica e la fama del padre, «non ha mai avuto un incarico pubblico e non ha mai ‘approfittato’ del ruolo genitore per ottenere favoritismi», come ha ricordato il sindaco Umberto Di Primio.

Cucullo lascia la moglie Marcella Donato (ex consigliere comunale quando il suocero Nicola Cucullo era sindaco) e la figlia Valentina.