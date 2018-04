Chieti, sottopasso allagato e intransitabile da due mesi

CHIETI. Non si passa. Il sottopasso carrabile-pedonale di collegamento di Viale Unità d’Italia – Via Filippo Tiberio a Chieti è impraticabile da mesi. .

A seguito dell’ennesimo allagamento il sottopasso è inaccessibile e intransitabile sia agli autoveicoli sia ai pedoni. Questo significa che i residenti non automuniti che vivono aldilà del sottopasso, donne che vanno a fare la spesa, anziani, ragazzi universitari, nonni con bambini, sono isolati, o per lo meno messi in seria difficoltà, nel poter raggiungere tutti i servizi presenti in Via Unità d’Italia e, nel caso degli universitari, nel poter raggiungere in modo più diretto l’Università.

I residenti raccontano di aver contattato più volte il Comune di Chieti che ha spiegato il disagio con la rottura delle pompe drenanti.

Non c’è stato però nessun intervento per ripristinare il transito.

«Ad ormai due mesi del protrarsi del disagio», spiega il Comitato Villablocc, «abbiamo provato a contattare il Comune nella persona dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Di Felice. Il problema alle pompe viene confermato, ma anche questa volta sembra che la soluzione sia lontana da venire. Ma è possibile che nel 2018 interi quartieri a Chieti Scalo debbano restare isolati per mesi a causa di semplici pompe rotte e dell’incuria?»