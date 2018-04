Scuola, dirigente censura una maestra: Tribunale L’Aquila annulla e condanna il Miur

L’AQUILA. Il Giudice del lavoro dell’Aquila, Anna Maria Tracanna, ha annullato la sanzione della censura comminata a una docente aquilana di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo ”G. Rodari” dell’Aquila.

L’insegnante che era stata accusata dalla dirigente scolastica, Monia Lai, di aver interrotto le attività di un laboratorio creativo per intrattenersi con i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia, in tal modo disobbedendo all’ordine dirigenziale di non conferire con i genitori ed eludendo un obbligo di lavoro che causava una disfunzione del servizio scolastico.

La maestra è stata difesa dalla UIL scuola, i cui avvocati, Salvatore Braghini e Renzo Lancia, si sono mossi per dimostrare l’illegittimità del provvedimento disciplinare della censura scritta (la sanzione più grave a disposizione del dirigente).

Il Giudice, dopo l’ acquisizione di varie testimonianze, ha accolto pienamente le tesi dei due legali.

Per prima cosa è stato rilevato che il “laboratorio di continuità tra Infanzia e Primaria”, non poteva che avere la funzione di avvicinare i bambini della scuola dell’infanzia e i loro genitori alla scuola primaria, per agevolare appunto “una continuità” delle iscrizioni all’interno del plesso, nel transito dalla infanzia alle Elementari.

Per questo il fatto che i genitori abbiano sollecitato domande ed approfondimenti in vista della iscrizione alla scuola elementare poteva ritenersi evento del tutto prevedibile, se non scontato, come scontato era il successivo comportamento delle insegnanti presenti - tra cui la maestra sanzionata - di rispondere alle domande, di fornire delucidazioni e spiegazioni, consigli…tanto da escludere - si legge nella sentenza - «l’intenzionalità della condotta e parimenti ritenersi la totale assenza di colpa».

«NON SONO STATE OLTREPASSATE LE COMPETENZE»

Il Giudice rileva poi che l’episodio ha riguardato una attività non obbligatoria svolta dalla docente e che comunque quest’ultima, insegnante di lunga esperienza e mai destinataria di altri provvedimenti disciplinari, nel rapportarsi con i genitori dei bambini dell’infanzia, non ha oltrepassato le proprie competenze.

Insomma, secondo il giudice «non può ritenersi raggiunta la prova circa l’idoneità della condotta addebitata alla ricorrente a ledere, anche minimamente, la fiducia riposta in lei dal datore di lavoro, dovendosi pertanto escludere l’esercizio del potere disciplinare da parte dello stesso».

LA BUONA SCUOLA

L’amministrazione scolastica è stata anche condannata alle spese legali.

L’avvocato Braghini esprime piena soddisfazione per il fatto che «questa sentenza afferma l’importante principio che per il configurarsi di una condotta sanzionabile occorre valutare anche l’elemento psicologico di chi l’ha realizzata nonché consente di dissipare un equivoco recentemente insinuatosi nel personale scolastico, ossia che con la riforma della “buona scuola” ci sia stata un inasprimento delle sanzioni nonché l’attribuzione di un potere più incisivo ai dirigenti in ambito disciplinare. Così non è, il potere sanzionatorio del dirigente non è affatto cresciuto rispetto alle previsioni contrattuali, ancora vigenti, mentre le tutele per il personale scolastico sono rimaste inalterate».