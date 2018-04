Mense Asl, è legittimo il passaggio dei lavoratori alla Dussmann?

CHIETI. Martedì scorso una delegazione di lavoratori Usb ha partecipato ad un incontro con le aziende dell’appalto mensa (Dussmann e Servizi Integrati), la ASL2, i sindacati confederali CGIL e UIL.

L’oggetto dell’incontro è stato il “passaggio” di 19 lavoratori dalla società servizi integrati alla Dussmann.

Passaggio che l’organizzazione sindacale aveva ritenuto inopportuno ed illegittimo in quanto non c’era stata nessuna comunicazione di tale decisione ai lavoratori interessati ed all’azienda committente.

Secondo l’Usb le spiegazioni del “passaggio” sono state «insufficienti» e si è deciso di riconvocare un incontro il 26 aprile prossimo. Le aziende dovranno produrre la documentazione necessaria a dimostrare che l’operazione è legittima.

«La nostra organizzazione», spiega il coordinatore Regionale USB Abruzzo, Luigi Iasci, «ci ha tenuto ad evidenziare la condizione lavorativa precaria dei dipendenti delle due aziende, in merito all' organizzazione dei turni ed all’impossibilità dei lavoratori che hanno dei part-time (tanti al di sotto del 50%) di organizzare la propria vita privata liberamente. Infatti, molti di loro, sono costretti a svolgere turni di lavoro di poche ore e tornare anche più volte nella stessa giornata per svolgere l’orario di lavoro giornaliero».

Questo, raccontano, rende impossibile, ad esempio, l’organizzazione di un altro impegno lavorativo per aumentare il livello reddituale che è insufficiente e non idoneo a garantire un livello di vita dignitoso.

Ma l’Usb ha pure sottolineato il ricorso continuativo delle società alle ore supplementari al di sopra del limite concesso dalla Legge e dal contratto nazionale del lavoro applicato ai lavoratori. «Il lavoro supplementare», spiega ancora Iasci, «viene utilizzato dalle aziende come uno strumento arbitrario per garantirsi la benevolenza dei lavoratori. Per tali ragioni abbiamo richiesto il consolidamento dell’orario contrattuale affinché, per contratto, venga riconosciuto formalmente ai lavoratori l’effettivo tempo di lavoro svolto, con tutte le ricadute sui diritti conseguenti (malattie, ferie e posizione previdenziale)».