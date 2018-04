Variante 16. Gallerie a doppio senso pericolose? In 8 anni 5 morti

PESCARA. Se per ora sembra che i problemi di infiltrazione di acqua siano in parte risolti, rimangono quelli della pericolosità. Le gallerie della variante alla Statale 16 tra Francavilla e Pescara sono a doppio senso di marcia nonostante le indicazioni dell’Europa ad eliminarle perchè troppo pericolose.

Stesso problema per una delle due gallerie nel tratto tra Pescara e Montesilvano.

Ieri l'ultimo incidente di una lunghissima serie, molti dei quali all'interno delle gallerie. Negli ultimi otto anni, solo nei due tunnel che ricadono nel territorio comunale di Francavilla, sono morte almeno cinque persone, mentre decine sono rimaste ferite.

Il giorno di Natale del 2010, all'interno della galleria 'San Silvestro', una coppia di anziani coniugi perse la vita in un incidente provocato da un giovane che guidava ubriaco; a sua volta rimasto gravemente ferito, il responsabile dello scontro fu poi arrestato.





A maggio del 2014, sempre nella galleria 'San Silvestro', un giovane motociclista morì a seguito dello scontro con un'automobile.

Il 16 giugno dello scorso anno un giovane è morto in un'incidente tra un'automobile e un furgone avvenuto nella galleria 'Le Piane', con il mezzo pesante che era andato a fuoco dopo lo scontro, tanto che il conducente era finito in ospedale per un'intossicazione.

Lo scorso 2 gennaio, sempre all'interno della galleria 'Le Piane', una 38enne è morta in seguito ad un tamponamento tra un'automobile e un mezzo pesante.

Da tempo la questione sicurezza sulla variante e, in particolare, all'interno delle gallerie - dove si procede a doppio senso di marcia, con limite di 70 chilometri orari e divieto di sorpasso - fa discutere, non senza polemiche, tra esposti, procure interessate e interrogazioni parlamentari.





Negli scorsi anni, ad esempio, quando era ancora senatore, Antonio Razzi (Forza Italia) aveva presentato un interrogazione al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, definendo le due gallerie «un pericolo pubblico, specialmente quando piove».

Dal momento della loro apertura le gallerie hanno sofferto di una poderosa infiltrazione di acqua che hanno messo in serio pericolo anche la sede stradale. L’Anas che non ha mai contestato i lavori effettuati dalle ditte Toto e Di Vincenzo ha poi speso diversi milioni per lavori di sistemazione e messa in sicurezza.

A gennaio scorso la questione sicurezza nelle due gallerie è stata al centro della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza stradale, alla Prefettura di Chieti, anche con l'obiettivo di valutare possibili soluzioni per evitare nuove tragedie.

C’è chi preme per nuovi lavori per una seconda canna e chi preme per il senso unico.





E’ bene sapere che tutto questo non è altro che il lascito di una cattiva gestione della pubblica amministrazione, di mancati controlli e di lievitazione dei prezzi di oltre il 300% a fronte di un dimezzamento del progetto che inizialmente prevedeva due gallerie diverse a senso unico di marcia. Dunque tunnel sicuri.

Abbiamo dissipato parzialmente la nebbia che ha avvolto l’appalto miliardario (in lire) in una recente inchiesta ma molte cose rimarranno oscure anche perchè la procura di Pescara non ha mai voluto indagare a fondo nonostante in varie inchieste (tra cui Mare-Monti) siano emersi indizi che potevano indurre un approfondimento.

Ora il tempo è passato e la prescrizione impedisce indagini.

Le responsabilità politiche e penali sono acqua passata e però ci rimane la pesante eredità che implicherà nuovi ingenti costi.

Speriamo almeno solo economici.