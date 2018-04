Variante 16. Ancora un incidente nella galleria “Le Piane”: due feriti

FRANCAVILLA. Un incidente con due feriti per un impatto avvenuto in galleria.

L'Anas è intervenuta sulla strada statale 714 "tangenziale di Pescara" termporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a Francavilla al Mare a causa di un incidente all'interno della galleria "Le Piane".

Il traffico e' deviato con indicazioni in loco.

L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di due persone.

Si tratta di un 23enne ricoverato a Pescara per un trauma cranico e un uomo di 68 anni ricoverato a Chieti per un trauma toracico.

L’impatto è avvenuto poco dopo le 15.20 e alle 16.30 la galleria è stata riaperta.