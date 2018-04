Rubano gasolio dai bus Tua, condannati due ventenni di Alanno

ALANNO. I Carabinieri di Alanno la notte scorsa hanno arrestato a Pietranico L.C. e A.D.S. entrambi 20enni di Alanno per furto di gasolio.

I due sono stati fermati mentre erano a bordo di un’Audi A4 nera: si sono fermati in Piazza della Libertà, capolinea dei pullman Tua, e con un tubo di gomma e delle taniche in plastica stavano rubando il gasolio dal bus.

L’attività di indagine sviluppata dal Comando Stazione Carabinieri di Alanno ha preso il via quando il responsabile di zona della società pubblica di trasporti, lo scorso mese di febbraio 2018, ha segnalato che i mezzi parcheggiati al capolinea di Pietranico, idi notte, erano oggetto di furti di gasolio dai serbatoi.

Dopo una paziente ricostruzione, sopralluoghi, appostamenti e mirata attività informativa, hanno scoperto i responsabili.

I carabinieri calcolano che nell’arco dei mesi siano stati rubati 1.250 litri circa di gasolio da autotrazione.

Le indagini sono ancora in corso per verificare se le stesse persone sono effettivamente responsabili anche degli altri furti perpetrati in danno dell’azienda nei mesi scorsi.

Gli arrestati, giudicati con rito direttissimo nella mattinata di ieri, sono stati condannati a otto mesi di reclusione, pena sospesa e 45 euro di multa.