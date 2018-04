San Giovanni Teatino: pediatri introvabili

SAN GIOVANNI TEATINO. Il pediatra “storico” è andato in pensione e non è stato ancora sostituito dalla Asl. Assistenza sanitaria intralciata per le neo mamme che attendono risposte.

Ne dà notizia Anita Sorrenti, coordinatrice cittadina della Lega di Salvini parlando di situazione «paradossale» venutasi a creare dopo il pensionamento del dottor Mauro La Torre.

La conseguenza è che le mamme sono costrette a raggiungere i paesi limitrofi come Ripa Teatina o Villamagna con tutte le difficoltà dovute al trasporto dei neonati.

«È questa l'ennesima dimostrazione dell'inefficienza della sanità abruzzese targata D’Alfonso-Paolucci - afferma Sergio Guerri responsabile regionale sanità Lega - una sanità che sa solo elargire prebende clientelari ai dirigenti ossequienti, ma che non sa risolvere i problemi della popolazione. Non occorre la scienza esatta per nominare un sostituto pediatra.... oltretutto la pensione non capita per caso, si poteva tranquillamente agire con anticipo. Ma d'altronde in una regione dove, nella ASL di Chieti, si da l'appuntamento per una ecografia alla tiroide nel 2020, di cosa altro vogliamo discutere?»



Il partito sollecita anche il sindaco e l’intera amministrazione comunale ad attivarsi nelle

sedi opportune per la risoluzione di questo problema che «tiene in ansia tanti genitori».