«Comportamente negligente»: per il giudice fu giusto licenziare il comandante dei Vigili di Ortona

ORTONA. Il Giudice del Lavoro conferma il licenziamento dell’ex comandante della Polizia municipale di Ortona Alessandro Poeta.

Il Tribunale di Chieti, sezione Lavoro, nell’udienza dello scorso 29 marzo ha dato ragione al Comune di Ortona contro il ricorso proposto dall’ ex comandante della Polizia municipale, nei confronti del provvedimento di licenziamento del 16 settembre 2016.

Poeta venne allontanato dopo la scoperta di un ammanco di 60 mila euro .

A scoprire tutto è stato nei mesi scorsi l’assessore al Bilancio, Luigi Menicucci, il quale ha stanato le irregolarità nella modalità di gestione dei proventi dei parcheggi.

E’ stato sempre lui a richiedere l’intervento dei revisori contabili per accertare che i dati presenti nei parcometri fossero in linea con quanto realmente incassato.





«GIUSTO LICENZIAMENTO»

Il Giudice del lavoro, Ilaria Prozzo, ha riconosciuto le ragioni del Comune di Ortona, difeso dagli avvocati Valerio Speziale e Stefania Cespa, rigettando il ricorso dell’ex comandante Poeta che aveva contestato l’illegittimità del licenziamento «per insussistenza dei fatti contestati e per violazione del criterio della proporzionalità», chiedendo la condanna del Comune alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

Il giudice del lavoro nella sua ricostruzione ha evidenziato come nella gestione diretta delle strisce blu cittadine si sia occupato in via esclusiva l’ex comandate Poeta e dunque l’ammanco riscontrato di 55.931 euro, sia dovuto sostanzialmente alla sua «condotta gravemente negligente, sia per non aver emesso gli atti di accertamento delle entrate, che per aver omesso il versamento delle somme presso la tesoreria comunale».



«SOLO POETA SVUOTAVA I PARCOMETRI»

Dai riscontri documentali e dalle testimonianze, puntualizza il giudice del lavoro, risulta acclarato che dello svuotamento dei parcometri si occupava solo Poeta e nessun malfunzionamento degli stessi è mai stato segnalato così come «è assolutamente non credibile che qualcuno si sia introdotto nella stanza del comandante e abbia sottratto monete per oltre 50mila euro».

Inoltre è stato lo stesso comandante che prima dell’avvio degli accertamenti, aveva confessato l’ammanco finanziario ai revisori contabili del Comune giustificandolo in parte per il pagamento di fatture relative a mezzi di Polizia municipale.

Una confessione stragiudiziale che legalmente costituisce una prova evidente dell’appropriazione delle somme da parte dell’ex comandante Poeta.





I fatti appurati quindi, costituiscono secondo il giudice, una grave violazione degli obblighi gravanti sul lavoratore e la mancanza del vincolo fiduciario necessario per determinate mansioni di responsabilità nel pubblico impiego dà motivo alla legittimità del licenziamento, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti accertati.

Al rigetto del ricorso si associa la condanna di Poeta al rimborso in favore del Comune delle spese processuali.