Sfratto Croce Rossa Pescara, Di Marco: «ora quegli spazi servono alla Prefettura»  

PESCARA. «E’ vero che sono stato io a dare avvio agli atti giudiziari per il trasferimento della Croce Rossa, ma questo è avvenuto solo a distanza di anni dalle prime lettere di sollecito, nel 2012 e nel 2013».



Così il presidente della Provincia Antonio Di Marco torna a parlare del problema della sede della Croce Rossa di via Avezzano, per la quale è stata notificata una procedura di sfratto.

Il prossimo 17 aprile l’ufficiale giudiziario tornerà nella sede per far eseguire lo sfratto e se sarà necessario è previsto anche l’intervento delle forze dell’ordine.

LO SFRATTO FORZOSO

La procedura di sfratto è esecutiva da circa un anno. L’ufficiale giudiziario ha effettuato già tre accessi per dare esecuzione alla ordinanza che ha convalidato lo sfratto: il primo ad agosto 2017, il secondo a novembre 2017 e il terzo il 5 aprile 2018. I rinvii sono stati concessi dalla Provincia su richiesta del comitato locale della CRI, per consentire al comitato locale, che aveva dichiarato all’ufficiale giudiziario di voler rilasciare spontaneamente i locali, di evitare l’esecuzione forzata. Dopo tre accessi andati a vuoto, il comitato locale ha rifiutato il rilascio spontaneo. Per questo l’ufficiale giudiziario ha fissato un quarto accesso per il giorno 17 aprile per lo sgombero forzoso nel caso in cui i locali non siano nel frattempo liberati spontaneamente.



L’OPPOSIZIONE

Il Comitato locale ha proposto opposizione avverso l’ordinanza esecutiva di sfratto, chiedendo al giudice la sospensione d’urgenza della efficacia del titolo giudiziale.

Il tribunale, visto che il comitato locale opponente non si è nemmeno presentato all’udienza fissata, ha rigettato la sospensione dichiarandola addirittura inammissibile. Per tale ragione la procedura esecutiva va avanti.



VICENDA INIZIATA NEL 2012

Di Marco ricorda che la vicenda è cominciata all’epoca della presidenza di Guerino Testa da parte dei dirigenti che si sono succeduti al settore Patrimonio della Provincia, e che diffidarono la CRI al pagamento dei canoni insoluti accumulatisi fino al 2012.

Soltanto a seguito dei numerosi solleciti della Provincia, la Croce Rossa ha proposto un piano di rientro del debito, parzialmente saldato, e per il quale rimane una ulteriore somma insoluta di circa 20.000 euro.



QUEGLI SPAZI SERVONO

«Le condizioni in cui versa la Provincia di Pescara, come tutte le Province italiane – aggiunge Di Marco - non consente di assicurare la sede anche ad associazioni che, per quanto meritevoli e prestigiose, sono al servizio della città e della ASL», continua Di Marco.

In questo caso, oltre al problema della morosità, c’è anche quello della disponibilità di spazi richiesti dalla Prefettura, in seguito all’accordo, vigente già da diversi anni e caldeggiato da tutti i Prefetti che hanno guidato la sede di Pescara, per l’ampliamento del Centro Operativo della Protezione civile (COP) ora confinato in una stanza attigua ai locali della Croce Rossa. «Un Centro che per poter essere rilanciato, in un territorio così fragile e spesso in emergenza come quello della nostra provincia, ha bisogno di spazi e di uomini che lavorino nel COP, con il coordinamento della Prefettura», spiega Di Marco .



Il presidente ricorda anche che l’assessore Sclocco gli inviò una nota in cui esprimeva perplessità sull’idea di dover tornare in possesso di quei locali, «ma ne seguì un chiarimento sereno, nel quale lei stessa convenne sulla mia proposta di coinvolgere l’amministrazione comunale, che, in effetti ci fece una prima proposta».

E infatti nel 2015 proprio Di Marco chiese alla Croce Rossa di trasferirsi nei locali messi a disposizione dal Comune di Pescara in una edificio di Villa Fabio, a seguito del protocollo d’intesa stipulato tra Comune e Provincia.

Ora il presidente fa sapere che solleciterà il Comune a verificare la disponibilità di altri locali di facile accesso, e collocati su strade idonee.





LA COMPETENZA E’ DEL COMUNE

Di Marco ricorda poi che la competenza di questo argomento è proprio del Comune: «quando la Provincia di Pescara si fece carico del problema della sede della Croce Rossa provinciale, nel 2003, fu fatto in seguito alla presentazione di un progetto di assistenza e soccorso su larga scala, riferito al territorio della provincia di Pescara. Allora la Croce Rossa era un Comitato Provinciale guidato da un Commissario Fabio Nieddu, da poco tornato alla guida della CRI. Oggi, a differenza di 15 anni fa, quell’organizzazione si è trasformata in Comitato locale, ed è riferito in particolare al territorio del Comune di Pescara. Anche per questo riteniamo che sia il Comune a doversene fare carico, come già stabilito nel 2015 in seguito ad un protocollo d’intesa firmato dall’allora vicesindaco e dall’assessore al patrimonio».