Furti notturni negli uffici del Comune, in arrivo 13 telecamere

PESCARA. Si è svolta ieri mattina una riunione tra il vice sindaco e assessore al Personale Antonio Blasioli, il direttore Area tecnica Tommaso Vespasiano e i dirigenti Gaetano Silverii e Marco Molisani per verificare lo stato di messa in sicurezza notturna e diurna del Palazzo ex Inps di Pescara dove hanno sede gli uffici tecnici e sociali del Comune e che ha subito diversi accessi notturni da parte di ignoti.



Si tratta di ladri o di qualcuno che è in cerca di qualcosa in particolare?

Le incursioni sono iniziate qualche mese fa con la violazione della stanza del vicesindaco, Antonio Blasioli, per rubare qualche spicciolo dalle macchinette delle bevande o del caffè, poi i ladri si sono spinti pian piano anche sugli altri piani.

Come è successo durante il ponte pasquale quando è stato preso di mira il palazzo dell’ufficio tecnico, di fronte a quello di Palazzo di Città.

Questa volta i vandali non si sono limitati alla macchina delle bevande ma hanno aperto tantissimi uffici rovistando negli armadi e scrivanie. Ancora una volta è stato aperto l’ufficio del vice Sindaco. Inoltre hanno forzato gli uffici in tutti e quattro e piani.



«Dopo le tre violazioni notturne che si sono verificate nel Palazzo ex Inps l’Amministrazione comunale ha deciso di intensificare le misure di sorveglianza sia notturne che diurne – così il vicesindaco Antonio Blasioli, assessore al Personale – La riunione è servita a stabilire un percorso che si delineerà entro breve». Per quanto riguarda il controllo notturno, è stato deciso di chiedere tre preventivi finalizzati al potenziamento della videosorveglianza, per assicurare l’installazione di 8 telecamere esterne e tre all’interno, per ciascun ingresso e due telecamere per sezione laterale del palazzo, al fine di verificare gli accessi.

Per quanto riguarda il controllo all’interno, l’edificio sarà dotato di sensori volumetrici, che si attiveranno e daranno l’allarme alle forze dell’ordine dalle 20 in poi nel caso verranno rilevati movimenti.

Entro una ventina di giorni, tempo di recepire i preventivi, si procederà al rafforzamento degli impianti.

Si lavora anche a un maggiore controllo diurno del palazzo: si sta verificando, previa variazione di bilancio, la possibilità di estendere la guardiania anche a lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio, nell’unico accesso consentito agli uffici nei giorni di non rientro, che è quello di Corso Vittorio, in modo che vi sia sempre qualcuno anche quando gli uffici non sono aperti al pubblico.

«È fondamentale che all’interno della sede i dipendenti lavorino in sicurezza, soprattutto per la presenza di uffici sensibili, come le politiche della casa e gli uffici del sociale, che spesso sono interessati da un’utenza speciale e particolarmente animata», ha detto Blasioli.