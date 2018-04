Terremoto: scossa 3.3 nell'Aquilano, sindaco Ocre: «forte boato»

OCRE. Un «boato significativo, un rumore forte più che l'oscillazione»: così alle 6,49 si è svegliata Ocre, il comune dell'Aquilano dove l'Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 3.3.

A parlare è il sindaco, Fausto Fracassi. «Al momento - dice - non è pervenuta nessuna segnalazione, e neanche telefonate al Comune. Il rumore è stato forte e abbiamo capito che l'epicentro era da noi. Abbiamo attivato tutte le procedure ma per ora non sono segnalati danni a persone o cose. Parte della popolazione vive nei moduli abitativi e parte nelle case ricostruite. La scuola, tutta nuova e in legno, è aperta e sicura. Continueremo con le verifiche».

All'Aquila, a 10km, la scossa è stata avvertita in parte della città.

Torna dunque la paura anche in Abruzzo (a pochi giorni dal 9 anniversario della tragedia del 6 aprile 2009), come nelle vicine Marche dove stamattina si è registrata una scossa di grado 4.6 - come riferisce l'Ingv dopo una prima valutazione di 4.7 - con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata)

La più potente dall'ottobre 2016, si è verificata alle 5:11, seguita da almeno tre repliche tra il 3 e il 4, riportando la paura tra la popolazione. La forte scossa, con ipocentro a 9 km di profondità, che si è avvertita anche a Perugia, ha causato ulteriori danni nelle case lesionate a Pieve Torina (Macerata) dove le scuole oggi resteranno precauzionalmente chiuse e si stanno verificando le condizioni delle casette.