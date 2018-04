Truffa azioni Tercas, la sentenza arriva prima dell’estate

TERAMO. È attesa prima dell'estate la sentenza del processo sulla presunta truffa con le azioni Tercas, che vede davanti al giudice, Flavio Conciatori, 28 imputati.

Tra questi ci sono anche l'ex dg Antonio Di Matteo, gli ex responsabili dell'area commerciale e finanza e altre 25 persone tra dirigenti, direttori di filiale e semplici impiegati, tutti accusati di truffa in concorso.

Dopo l'audizione di due imputati che si sono sottoposti all'esame, il processo è stato infatti rinviato al 26 aprile, data nella quale è attesa la requisitoria del pubblico ministero.

Poi sarà la volta delle parti civili e delle difese dei primi 4 imputati.

Successivamente il processo sarà aggiornato ad una ulteriore udienza per le arringhe difensive dei legali degli altri imputati.

A tutti l'accusa contesta di aver venduto azioni, nel 2011, facendole passare per cosiddetti 'pronti contro termine', investimenti ad un anno con un rendimento garantito.

Nelle scorse udienze i testimoni hanno raccontato in aula che ai clienti veniva offerta la vendita di azioni Tercas con l’impegno da parte della banca di riacquistarle dopo un anno riconoscendo un interesse del 3% netto. Ma nella maggior parte dei casi nel contratto di vendita l’impegno al riacquisto e la garanzia dell’interesse non era formalizzato.

Il commissario Sora ha pure riferito di un cliente che aveva acquistato azioni per 600mila euro che è stato rimborsato perché in grado di esibire un documento firmato da un direttore di filiale in cui la banca si impegnava al riacquisto e alla corresponsione dell’interesse.

Ma nella maggior parte dei casi non è andata così.

Così, quando alla scadenza del presunto riacquisto delle azioni cominciarono ad arrivare i reclami dei clienti che chiedevano alla banca di onorare l’impegno preso, «la prima risposta data alla clientela», ha detto Sora, «fu che l’investimento da loro sottoscritto non era di pronti contro termine ma di vendita di azioni a fermo» e quindi la Tercas non aveva alcun obbligo nei loro confronti.

Il meccanismo era stato ideato, ha raccontato sempre Sora in aula, perchè la banca aveva bisogno di alleggerirsi di azioni proprie per non alterare il patrimonio di vigilanza.