Protezione Civile, ad Avezzano il polo logistico nazionale. Ma 8 anni fa Pd disse di no

AVEZZANO. Il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha chiesto alla Regione Abruzzo l'assegnazione di alcuni spazi del Centro Smistamento Merci di Avezzano come nuova sede del polo logistico che attualmente si trova a Roma.



La richiesta è stata formalizzata al presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso dal capo dipartimento Angelo Borrelli, intervenuto oggi pomeriggio a Pescara a un incontro a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche Maria Teresa Letta, in rappresentanza della Croce Rossa, il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e il presidente dell'Arap Giampiero Leombroni.

La struttura di Avezzano è stata scelta in quanto, oltre a essere baricentrica rispetto alla costa adriatica e a quella tirrenica, è direttamente collegata alla rete autostradale, da cui sono facilmente raggiungibili tutte le principali direttrici viarie italiane.

Già 8 anni fa, dopo il sisma aquilano, l’allora assessore regionale Daniela Stati puntava a trasformare l’interporto di Avezzano in un grande polo logistico della Protezione civile nazionale. «Un progetto» disse Stati «sul quale sta lavorando l’intera giunta regionale».

L’idea, a quell’epoca, non fece impazzire il Pd aquilano che puntava invece a realizzare nel capoluogo un grande polo della Protezione civile dell’Italia centro-meridionale. «Un polo che abbia il suo perno operativo nell’aeroporto di Preturo, attrezzato in tal senso, e la base logistica in una delle due caserme militari cittadine», disse l’assessore comunale Pietro Di Stefano

Il sindaco Massimo Cialente, invece, allontanò le polemiche («non voglio scontri su cose serie» ma sperava che L’Aquila potesse «avere un ruolo strategico nell’organizzazione e nella rete della Protezione civile».

A questo giro la proposta non è partita dalla Regione ma proviene dalla Protezione Civile.

«La Regione - ha sottolineato il presidente Luciano D'Alfonso - accoglie favorevolmente l'istanza della Protezione civile ed è pronta a fornire tutta la collaborazione necessaria affinché questa iniziativa possa concretizzarsi in tempi brevi. Si tratta del primo passo di un progetto più ampio e articolato, che potrebbe portare ad avere in Abruzzo un polo della Protezione civile che possa occuparsi anche di una serie di altre attività, soprattutto per quanto riguarda la formazione del personale da impiegare in caso di emergenze. Una grande opportunità che, in futuro, potrebbe coinvolgere anche l'aeroporto di Preturo all'Aquila».