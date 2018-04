Omicidio Neri, dopo un mese l’inchiesta ristagna e la verità rischia di sfuggire per sempre

PESCARA. Dopo un mese pochi passi avanti per scoprire la verità sulla esecuzione di Alessandro Neri, il ragazzo di Spoltore scomparso il 5 marzo e ritrovato morto l’8 a Fosso Vallelunga, ucciso con due colpi di pistola, uno al fianco e l’altro alla testa.

Chi si aspettava un svolta veloce è rimasto sicuramente deluso: si continua a lavorare in silenzio, concentrandosi sui dati tecnici dei vari esami dei Ris, sullo screening degli apparecchi elettronici per incrociare tutte le informazioni e far quadrare il cerchio.

La sensazione che si ha, però, è un ristagno o un rallentamento delle indagini che hanno portato finora ad escludere piste e contemporaneamente a non trovare con certezza quella giusta.



POCO DALLA 500 DI ALESSANDRO

Dopo un mese sembra confermato che dalla Fiat 500 di Alessandro si sia riusciti a tirare fuori informazioni concrete: non ci sono impronte digitali nemmeno della mamma Laura che quella macchina la utilizzava sempre. E’ quindi certo che l’auto è stata ripulita. Così come gli occhiali della vittima sul cruscotto.

Anche il tracciamento degli spostamenti dell’auto non sarebbe stato possibile perchè sprovvista di gps e le varie centraline elettroniche dell’auto non sono state d’aiuto. Rimane dunque il mistero dei chilometri percorsi con 15 euro di benzina messi da Alessandro prima di sparire.

LA PISTA DEGLI AFFARI

Abbandonata -pare definitivamente- la pista familiare sulla quale la madre Laura aveva indirizzato gli inquirenti. Rimangono eterei Camillo e Gaetano Lamaletto, rispettivamente zio e cugino di Alessandro partiti nei giorni della scomparsa. La procura ha chiesto di interrogarli e avverrà non appena rientreranno in Italia. I due sarebbero stati rintracciati ma gli inquirenti non hanno più fretta di ascoltarli.

La pista degli ultimi giorni sulla quale si sta puntando (ormai pare l’ultima) è quella degli affari della vittima che vendeva e comprava, tra le altre cose, anche auto.

Nella puntata di ieri di Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Remo Croci sono state avanzate ipotesi circa un affare andato male inerente auto oppure ad un prestito non restituito da Alessandro o da un suo amico per il quale avrebbe garantito.

Si tratta di ipotesi come quella che intreccerebbe persino un mercato molto remunerativo del riciclo di auto di dubbia provenienza rivendute nell’Est Europa (ma anche su questo non ci sono notizie di un qualunque ruolo d Alessandro).

Nella trasmissione di Rete 4, però, si è parlato di Pescara come una città ai primi posti delle classifiche per delinquenza e usura, quest’ultima potrebbe aver fatto scattare la furia omicida.

Per il resto il quadro rimane nebuloso e complesso con pochi elementi certi.

Ad un mese da questo delitto non mancano solo i killer ma anche il movente stesso e individuarlo potrebbe aiutare.

Sullo sfondo rimane pure l’ipotesi del delitto passionale.





GLI APPELLI DI MAMMA LAURA

Gli appelli di mamma Laura su Facebook continuano ma per ora sono tutti andati a vuoto. I suoi messaggi sono diretti all’omicida che secondo lei sarebbe stato «costretto».

La donna punta alla sua coscienza affinchè parli e si costituisca per togliersi il peso di una morte così tragica.

Di sicuro, però, l’assassino ovunque egli sia, ha ascoltato gli appelli e li ha ignorati. Di sicuro segue con attenzione attraverso i media tutti i passi degli investigatori e probabilmente riesce a sapere molto di più dalla cerchia delle amicizie.

E’ questa che gli inquirenti hanno passato al setaccio e sarebbe in questo ambiente tutto locale l’epicentro dove cercare la verità del delitto.

Parlano in pochi e la paura è tanta.

La prossima settimana arriveranno altri risultati dei Ris che potrebbero aiutare gli inquirenti a spiegare la dinamica del delitto ma non il “perchè” e forse nemmeno il “chi”.

Una cosa è certa: più tempo passa e più la possibilità di risolvere il caso si allontana e quello di Alessandro Neri rischia di essere solo uno tra i tantissimi casi di omicidio irrisolti in Abruzzo…