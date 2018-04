Alla guida ubriaco e drogato,via patente per 1 anno a 24enne

CHIETI. Otto patenti di guida ritirate in una sola notte: è il risultato dell'ennesima operazione di controllo messa in atto dal personale della Polizia Stradale di Chieti con i rinforzi dei Distaccamenti di Lanciano e Vasto per prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'influenza degli stupefacenti. Un 24enne residente a Chieti è risultato positivo alla prova dell'etilometro, così come al 'drug test' fatto per accertare la recente assunzione di sostanze stupefacenti. E' stato denunciato, multato per duemila euro con la sospensione della patente per un anno. Positiva all'alcol test anche una neo patentata, categoria per la quale la legge prevede tolleranza zero: per lei multa di oltre 700 euro e perdita di 20 punti dalla patente. Degli otto automobilisti risultati positivi alla prova con l'etilometro, 4 avevano un tasso alcolico doppio rispetto al limite consentito: gli è stata ritirata la patente e sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Oltre un centinaio le persone sottoposte alla prova dell'etilometro e al test della droga. Cinque le pattuglie impiegate la scorsa notte per i controlli mirati.