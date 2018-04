Penne. Ragazzo di 23 anni grave in ospedale dopo incidente in moto

PESCARA. Un ragazzo di 23 anni di Penne (Pescara), è stato ricoverato in condizioni serie in elisoccorso all'ospedale civile di Pescara dopo essere rimasto ferito in serata in un incidente stradale accaduto in contrada Baricelle di Penne. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il giovane, che era alla guida di una moto, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

Dopo l'allarme scattato alla sala operativa del 118, sul posto sono arrivati i sanitari con una ambulanza partita da Penne: vista la gravità delle condizioni del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero che ha trasportato il centauro all'ospedale Spirito Santo di Pescara.

Al momento dei soccorsi il giovane, che ha riportato un trauma cranico, era comunque cosciente. Sono in corso rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.