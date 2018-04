Comune Avezzano, «impedita assemblea sindacale»

AVEZZANO. Si sarebbe dovuta svolgere oggi l’assemblea sindacale dei lavoratori del Comune di Avezzano ma qualcosa è andato storto.

A pochi minuti dall’inizio dell’assemblea i tanti lavoratori presenti, la RSU e la Fp Cgil hanno dovuto constatare la chiusura dei cancelli dell’immobile messo a disposizione dall’amministrazione comunale. In questo modo è stato impedito lo svolgimento della riunione.

Questa ultima circostanza riaccende i riflettori sull’assenza delle relazioni sindacali.

Francesco Marrelli ed Ezio Coletti della segreteria provinciale della Fp Cgil ricordano quanto accaduto, non più di qualche giorno fa, sulla vicenda della direttiva n° 2 del 2018, rivolta a dirigenti e personale, che richiamava a un comportamento leale e corretto nei confronti dell’amministrazione, già censurata da Fp-Cgil provinciale e dalla RSU del Comune di Avezzano, che ne hanno chiesto l’immediato ritiro.

«A questo si aggiungano le diverse decisioni adottate in modo unilaterale su istituti contrattuali di interesse dei lavoratori che prevedono un’informativa preventiva alle RSU e alle organizzazioni sindacali, con il conseguente avvio della fase di concertazione e contrattazione», continuano Marrelli e Coletti.

I due si riferiscono nello specifico alla riorganizzazione degli uffici comunali, turni di servizio per la Polizia Municipale, piano neve, trasparenza e rotazione dei dipendenti in ruoli apicali.

In riferimento ad alcuni di questi argomenti la Fp-Cgil provinciale da tempo attende un riscontro alle proprie richieste di incontro.

«Le azioni che limitano l’esercizio e le prerogative dell’attività sindacale sono censurabili in base al dispositivo dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori», ricordano dal sindacato.

«Adotteremo tutti gli atti necessari al ripristino delle corrette relazioni sindacali in seno all’amministrazione del Comune di Avezzano. Tale ultima circostanza è la dimostrazione di chiusura e disattenzione nei confronti dei lavoratori che, in piena libertà, hanno deciso di aderire alla convocazione dell’assemblea sindacale, nel rispetto di un diritto riconosciuto dalla nostra carta costituzionale. Non vorremmo, infine, che nel rimbalzo delle responsabilità, che comunque fanno capo all’amministrazione, in merito alla mancata apertura della struttura deputata all’assemblea, si trovino giustificazioni tali da imputare ad altri le proprie negligenze».





L’INCONTRO CON LA POLIZIA MUNICIPALE

Intanto si è regolarmente svolto questa mattina nella sala consiliare del Comune di Avezzano, l'incontro, sollecitato da alcune sigle sindacali della polizia locale, tra il sindaco Gabriele De Angelis e una delegazione di agenti e ufficiali del corpo. Il tema è l'operazione di sicurezza, avviata il 1° marzo sotto il coordinamento del prefetto dell'Aquila, fortemente voluta dall'amministrazione comunale per venire incontro alle istanze della cittadinanza, in quanto ritenuta una priorità dell'azione amministrativa. «Il piano – ha ricordato il sindaco – ha comportato un enorme sforzo economico e organizzativo da parte del Comune e coinvolge attivamente la polizia locale all'interno di un coordinamento che il prefetto ha definito un unicum a livello nazionale». Nel particolare è stato richiesto alla polizia locale un servizio di turnazione notturna e su questo i rappresentanti delle Rsu hanno lamentato disagi inerenti la formazione del personale e la sicurezza sul lavoro.

Il sindaco, dopo aver ascoltato tutti gli interventi, pur ribadendo la corretta applicazione delle leggi vigenti, ha manifestato la propria disponibilità a tenere nella massima considerazione le problematiche sollevate e, per quanto possibile e senza venir meno agli impegni assunti, sarà valutata la possibilità di apportare in corso d'opera quegli aggiustamenti necessari a rendere più funzionale e soprattutto sostenibile nel suo complesso questo importantissimo progetto, così come richiesto da una direttiva del Ministero dell'Interno, fatta propria dal prefetto.