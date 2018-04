Concerto Primo Maggio: a Pescara arriva Gué Pequeno

PESCARA. In concomitanza con il nuovo singolo uscito a mezzanotte scorsa, Gué Pequeno ufficializza su Instagram la data del concerto gratuito che il Primo Maggio terrà a Pescara, voluto dall’Amministrazione comunale, assessorato a Turismo e Grandi Eventi e a cura della Best Eventi.

Si tratta di uno degli artisti che si esibiranno sul palco della Festa dei Lavoratori, doppio platino per l’album Gentleman, è il rapper fra i più ascoltato su Spotify nel 2017 e fra i più seguiti dai giovanissimi.

«Stiamo lavorando al grande concerto gratuito di piazza della Rinascita – commenta l’assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi - questo è il primo ospite. Sarà una giornata straordinaria di musica e divertimento. Il programma non è ancora del tutto definito, a giorni presenteremo il quadro completo degli artisti che si esibiranno durante la Festa. Vogliamo tornare a riempire la città di giovani e proporre un gruppo di artisti capaci di intrattenere una fascia anche più ampia di pubblico, com’è sempre accaduto in questi quattro anni di eventi organizzati in piazza.E’ questo il primo evento che lancerà una grande stagione estiva, ricca di appuntamenti, durante la quale, sempre attraverso le grandi manifestazioni, vogliamo continuare ad incrementare l’economia del turismo e il commercio com’è accaduto negli ultimi anni».

La scelta di Gué Pequeno deriva anche da questo: «è un nome di qualità, un artista amatissimo dai giovani, fra i più seguiti sui social, ma ascoltato anche da una fascia di pubblico più adulto», continua Cuzzi.

La data di Pescara è la seconda del suo Gentleman Tour che prende il nome da un album che gli ha portato due dischi di platino e che, dopo una fittissima stagione, riparte per l’estate da Quartu Sant’Elena, Cagliari, il 30 aprile, prima di approdare a Pescara.

«E’ l’artista più ascoltato su Spotify in generale, il suo album è in assoluto fra i tre più ascoltati, un trend in ascesa piena», ci tiene a sottolineare Cuzzi.

Com’è capitato anche con Ermal Meta, che si preparava a una nuova stagione di musica ed eventi lanciata con Sanremo, Gué Pequeno ha un singolo in promozione, Come se fosse normale, prodotto da Tiziano Ferro, online sulle piattaforme musicali più seguite del web dalla mezzanotte di oggi.