Colpi di pistola contro vetrina di ristorante a Vasto

VASTO. Cinque colpi di pistola sparati la scorsa notte contro la vetrina del ristorante Sunrise sulla loggia Amblingh a Vasto.

L'attività è operativa per sette mesi all'anno ed è gestita dalla famiglia Di Tieri dal 2003 che affermano di non avere avuti mai problemi in questi anni tranne un furto.

E' stata presentata una denuncia alla locale Compagnia dei Carabinieri; le indagini sono coordinate dal maggiore Amedeo Consales su disposizione del magistrato di turno, il sostituto procuratore Michele Pecoraro.

Sono stati recuperati dei bossoli di pistola che verranno analizzati, molto probabilmente di calibro 9.

Il senatore M5S, Gianluca Castaldi e tutto il Movimento ha espresso solidarietà ai titolari e al figlio, Elvis Di Tieri, storico attivista grillino.