Area di risulta, la proposta di Confcommercio: «parcheggio multipiano da 4 mila posti e giardino verticale»

PESCARA. Confcommercio ha presentato oggi un nuovo progetto di riqualificazione dell’Area di Risulta, predisposto dall’architetto Sabatino Catani. Un progetto che, secondo l’associazione di categoria, risolverebbe tutte le criticità che sin da luglio scorso hanno notato nel progetto che il Comune di Pescara intende realizzare.

La Confcommercio è infatti totalmente contraria all’ipotesi progettuale dell’amministrazione che prevede la diminuzione dei posti auto rispetto a quelli attuali.

Viene contestato anche l’affidamento a privati della gestione dei parcheggi cittadini «a tariffe esorbitanti, contro ogni logica di servizio al cittadino e contro l’economia cittadina».

Inoltre il progetto del Comune prevede la realizzazione di appartamenti e negozi di cui, dice sempre Confcommercio, «non se ne avverte il bisogno e che richiederebbero ulteriori posti auto».

4 MILA POSTI AUTO E UN GIARDINO VERTICALE

Il progetto firmato dall’architetto Catani prevede un solo multipiano - che rimarrebbe di proprietà del Comune - sul lato Nord dell’Area di Risulta, con ingresso principale dalla rotonda Michelangelo, con facciate in vetro fotovoltaico, giardini verticali e quattromila posti auto che sono già insufficienti rispetto ai parametri richiesti per la superficie di vendita del Centro Commerciale Naturale.

Nel Multipiano è previsto un piano terra intermodale per i servizi, il parcheggio gratuito dei disabili, gli autobus navetta elettrici, il noleggio dei furgoncini elettrici, delle biciclette e delle auto elettriche che in futuro saranno i soli veicoli a poter circolare in Città. Inoltre sono previsti circa mille box che resteranno di proprietà dell’Impresa Costruttrice che li venderà per coprire i costi del multipiano.

Il Comune di Pescara, tramite la società Pescara Parcheggi, secondo l’ipotesi della Confcommercio, manterrà quindi la gestione dei parcheggi nelle strade della Città e avrebbe la gestione dei quattromila posti auto del multipiano senza alcun aumento delle tariffe attuali. Si eviterebbe così ogni aumento delle tariffe.

Con questa proposta, spiega il presidente Franco Danelli, il Comune avrebbe anche avanzi di bilancio da investire per la gestione del Parco Centrale attrezzato che, come esposto nella presentazione odierna, dovrà diventare una delle principali attrazioni della Città. Infine la stazione degli autobus urbani ed interurbani non sarà sottoterra ma avrà un proprio piazzale all’aria aperta con proprie pensiline e propri servizi.

Anche Pescarabici Fiab boccia il progetto di farne un’area parcheggio gestita da privati. «La nostra posizione sull’idea di progetto di riqualificazione dell’area di risulta è assolutamente critica. Noi pensiamo che quello spazio non debba essere di “riqualificazione” di un parcheggio, ma di riqualificazione di uno spazio pubblico urbano, e data la sua posizione strategica, di riqualificazione di un’intera città e della qualità della vita dei suoi abitanti».

«PROPOSTE FANTASIOSE ALTERNATIVE»

Ma le nuove proposte non vengono accolte con entusiasmo dal segretario del Partito Democratico, Moreno Di Pietrantonio: «ci risiamo, anche questa volta con l’avvicinarsi della conclusione dell’iter in Consiglio Comunale per poi arrivare al Bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori per la riqualificazione dell’Area di Risulta attesa dalla Città da 20 anni, inizia immancabilmente la ridda di proposte fantasiose alternative, al solo scopo di bloccare l’iter, non fare nulla e rinviare di altri 5 anni ricominciando tutto da capo».

Secondo Di Pietrantonio aggiustamenti vari potranno anche arrivare, soprattutto sul fronte delle tariffe orarie, ma il progetto è quello presentato.

Intanto il Movimento 5 Stelle ieri ha illustrato le scelte progettuali, il piano finanziario, il cronoprogramma ipotizzato per i lavori ed in particolare, il piano legato ai parcheggi con i relativi costi e annuncia nuovi incontri formativi.