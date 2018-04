Dipendenti Agorà Italia, dipendenti senza stipendi da mesi

ABRUZZO. Dipendenti senza stipendi da mesi in tutta Italia: «la coop Agorà d’Italia non paga da mesi».

Il grido d’allarme dei lavoratori parte anche dall’Abruzzo dove la cooperativa gestisce tre strutture.

I lavoratori che si occupano della fornitura di Assistenza Domiciliare dell'Ambito Tordino hanno 7 mensilità arretrate. Nonostante questo gli operatori continuano a lavorare e mettere benzina per andare a domicilio, per dedizione e amore.

«Noi abbiamo a che fare con gente che soffre ma non è giusto non essere gratificati a fine mese per stipendi oltretutto bassi», ci raccontano i dipendenti.

A Caprara di Spoltore stessa situazione nella Residenza per anziani da 41 posti letto, ovvero l’ex Onpi di proprietà del Comune.

A Bellante, nella comunità per minori, gli stipendi sono fermi ad ottobre.

Nei prossimi giorni da Arezzo partirà una manifestazione di protesta. I dipendenti sono allo stremo e non riescono a capire perchè la situazione non si sblocchi. Anche la Regione Tocana si sta muovendo e qualche settimana fa è stata approvata una mozione unanime che impegna il Presidente e la Giunta regionale ad “attivare immediatamente un tavolo istituzionale tra tutti i soggetti interessati per sbloccare la situazione relativa al pagamento regolare degli stipendi dei dipendenti della cooperativa 'L'Agorà d'Italia' e delle strutture da essa gestite».

In Abruzzo, per il momento, nessuna mobilitazione e nessun interessamento particolare da parte del mondo politico, sebbene la situazione sia particolarmente difficile.

Direttore e deus ex machina della cooperativa sociale "Agorà" è Daniele Mazzetti, vecchia conoscenza abruzzese. Mazzetti è stato arrestato nell’aprile 2010 per ordine della procura di Pescara, accusato di aver pagato alcuni politici locali e di aver dato loro il controllo sulle assunzioni, per ottenere, in cambio, l’assegnazione degli appalti. Per Mazetti i reati si sono poi prescritti.

Sempre Mazzetti nel 2012 raccontò, ascoltato dalla Forestale come persona informata sui fatti, di pressioni politiche dell'ex sindaco Pd di Spoltore Franco Ranghelli per assumere i protetti dei politici alla casa di riposo comunale della frazione di Caprara.