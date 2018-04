Sequestrata cannabis per quasi 2 mln di euro. Denuncia partita da Roseto

MILANO. Due quintali di cannabis per un valore di 1.750.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Melegnano (Milano).

A collaborare all’indagine sono stati gli uomini della Gdf di Roseto degli Abruzzi (Teramo) che hanno denunciato il gestore di un negozio.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Lodi, e che hanno riguardato il gestore di un esercizio commerciale situato nel centro di San Giuliano Milanese (Milano), sono infatti state avviate grazie ad una segnalazione del reparto abruzzese.

Poi l’inchiesta è passata per competenza ai colleghi milanesi.

All'interno del negozio l'indagato, abusando delle disposizioni volte alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (legge n. 242/2016), vendeva alla propria clientela una varietà di cannabis in realtà ricompresa tra quelle considerata droga.

I sopralluoghi e gli appostamenti eseguiti dai militari hanno consentito di accertare un flusso di persone che entravano nel negozio per acquistare la sostanza stupefacente e di individuare, nei paraggi, un magazzino utilizzato come laboratorio per la lavorazione della canapa.