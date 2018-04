Mensa Asl Chieti: «da un anno e mezzo sempre le stesse criticità»

CHIETI. Filcams Cgil e Uiltucs Uil chiedono un confronto sindacale urgente con il coinvolgimento della stazione appaltante, la Asl Lanciano Vasto Chieti, su tutta la situazione dell'appalto della ristorazione ospedaliera.

Filcams Cgil e Uiltucs Uil stanno seguendo la difficile situazione dell'appalto della ristorazione delle strutture ospedaliere della Asl 2 , sin dall'avvio della nuova gestione Dussmann Servizi integrati iniziata a dicembre 2016.

Le aziende avevano subito dichiarato di voler gestire il servizio tagliando parte del personale o in alternativa riducendo del 60% le ore di lavoro di tutti gli addetti impegnati negli ospedali di Chieti. Ortona, Lanciano, Vasto, Atessa e Guardiagrele.

Già allora Cgil e Uil avevano dichiarato l'infondatezza delle dichiarazioni delle aziende e per questo avevano proclamato lo sciopero di tutti i lavoratori coinvolti e portato anche all'attenzione del Prefetto di Chieti le pessime condizioni di lavoro degli addetti.

Ancora oggi, ad oltre un anno e mezzo dall'avvio dell'appalto, tutte le criticità da subito denunciate sono ancora presenti, assicurano dalle due sigle sindacali.

Cgil e Uil spiegano che a fronte della riduzione delle ore di contratto, ai lavoratori vengono chieste ore di lavoro straordinario e ciò significa che regna l’assoluta discrezionalità da parte dei responsabili aziendali di poter influenzare i redditi effettivamente percepiti a fine mese e soprattutto ciò dimostrerebbe che le dichiarazioni di esubero fatte a dicembre 2016 non erano fondate ed erano incompatibili con il mantenimento di adeguati standard di servizio.

Anche dal punto di vista organizzativo le condizioni di lavoro sono molto difficili, assicurano sempre le due sigle sindacali: «quasi quotidianamente vengono modificati turni e tempi di lavoro, la pressione sui lavoratori è sempre maggiore, a volte per cumulare qualche ora in più, i lavoratori sono costretti a impegnare tutta la giornata per svolgere piccoli spezzoni di lavoro retribuito. Tutta l'attività continua inoltre in regime di provvisorietà poiché non sono ancora iniziati i lavori di ristrutturazione delle mense presenti negli ospedali della provincia e questa situazione contribuisce a precarizzare le condizioni di lavoro degli addetti».

Anche la recente procedura avviata dalle aziende di “cambio gestione” di alcuni lavoratori impegnati nell'ospedale di Chieti, confermerebbe, secondo le due sigle sindacali, la scarsa chiarezza con cui vengono gestite le attività dell'appalto.

Il 28 marzo le ditte avrebbero voluto effettuare un cambio di gestione in pochi giorni, senza avvisare i lavoratori, senza confronto sindacale. Per questo i lavoratori hanno subito richiesto un incontro urgente alle aziende aggiudicatarie e alla Direzione della Asl 2 in quanto responsabile del servizio e del regolare svolgimento delle attività affidate in appalto.

Anche oggi, dopo la nota emanata il 29 marzo dalla Direzione della Asl e dopo il rinvio del “cambio gestione” all'ospedale di Chieti, i sindacati hanno nuovamente scritto a tutte le parti coinvolte per ribadire che occorre affrontare tutta la situazione dell'appalto della ristorazione ospedaliera nella provincia.