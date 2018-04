Una bravata terrificante: si getta sotto un treno merci e si salva. ECCO IL VIDEO

MONTESILVANO. E' molto probabilmente una bravata peraltro filmata e già finita sui media.

In un primo momento si era pensato ad un tentativo di suicidio invece è una bravata.

L’uomo che si è gettato sotto un treno in corsa è rimasto illeso e subito dopo si è allontanato in tutta fretta.

Strano ma vero.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio alla stazione di Montesilvano.

Il convoglio in transito era un treno merci composto da 21 carrozze. Dai primi accertamenti sembrava si trattasse del tentativo di suicidio di un uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni.

Accertamenti sono in corso da parte della Polfer, al lavoro per individuare la persona in questione. Ricerche, al di fuori dell'area ferroviaria, anche da parte dei carabinieri della Compagnia di Montesilvano.

L'uomo rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. L'episodio ha provocato rallentamenti e disagi sulla linea ferroviaria adriatica, poi risolti nel giro di mezz'ora.

Di sicuro molto coraggioso ma anche troppo sciagurato se fatto solo per una mezz'ora di gloria sui social.

Un mitomane con sfumature patologiche nemmeno troppo velate.