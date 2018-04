Mega progetto di fusione nucleare: l’Abruzzo non ce la fa. L’Enea punta sul Lazio

ABRUZZO. Sarà costruita nel Lazio, a Frascati (Roma), la macchina sperimentale da 500 milioni di euro Divertor Test Tokamak (DTT). Farà parte del Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare e dovrà fornire risposte sulla fattibilità scientifica e tecnologica della produzione di energia dalla fusione.

Il Consiglio di Amministrazione dell’ENEA ha approvato la Relazione conclusiva con la graduatoria finale delle nove località candidate ad ospitare la Divertor Tokamak Test facility (DTT), il Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare. Sulla base dei requisiti tecnici, economici ed ambientali richiesti, il punteggio più elevato è stato assegnato dall’apposita Commissione di valutazione al sito di Frascati (Roma), seguito da Cittadella della Ricerca (Brindisi) e Manoppello (Pescara).

«Dai sopralluoghi effettuati nei 60 giorni di istruttoria e dall’esame della documentazione ricevuta, sono emerse indicazioni fattuali per valutare l’idoneità dei siti; a ogni requisito è stato associato uno specifico punteggio per elaborare la graduatoria» ha dichiarato il presidente della Commissione ing. Alessandro Ortis, già Presidente dell’Autorità per l’energia, «È stato un percorso laborioso e di grande impegno, facilitato da un apprezzatissimo dialogo di approfondimento con le amministrazioni regionali e locali che hanno assicurato un apporto di qualità al lavoro della Commissione».

«L’ampia partecipazione e la qualità delle proposte pervenute hanno dimostrato capacità di attivarsi, professionalità e forte attenzione al mondo della ricerca: di questo desidero ringraziare tutte le istituzioni regionali coinvolte - ha dichiarato il Presidente dell’ENEA Federico Testa-. Oggi è l’Italia che vince. Perché investe sulla conoscenza e sull’energia sostenibile con un progetto che garantisce prospettive scientifiche e occupazionali positive per tutti e, in particolare, per i giovani».

«Adesso - ha aggiunto - si apre la fase dell’avvio operativo che richiederà il massimo impegno per garantire il rispetto della tempistica e degli adempimenti previsti, a cominciare dalla firma di un accordo con la Regione. Inoltre – ha concluso Testa - la procedura rigorosa e trasparente adottata dalla Commissione e la fattiva collaborazione delle singole Regioni, hanno messo in luce l’esistenza di altri siti meritevoli di essere considerati per future iniziative in campo scientifico. Di queste opportunità abbiamo dato oggi una prima evidenza formale ai presidenti delle Regioni coinvolte in sede di comunicazione della graduatoria».

L’avvio dei lavori della DTT è atteso entro il 30 novembre 2018, con la previsione di concluderli in sette anni; saranno coinvolte oltre 1500 persone di cui 500 direttamente e altre 1000 nell’indotto con un ritorno stimato di 2 miliardi di euro, a fronte di un investimento di circa 500 milioni di euro. I finanziamenti sono sia pubblici che privati e vedono la partecipazione, fra gli altri, di Eurofusion, il consorzio europeo che gestisce le attività di ricerca sulla fusione (60 milioni di euro) per conto della Commissione europea, il MIUR (con 40 milioni), il MISE (40 milioni impegnati a partire dal 2019), la Repubblica Popolare Cinese con 30 milioni, la Regione Lazio (25 milioni), l’ENEA e i partner con 50 milioni cui si aggiunge un prestito BEI da 250 milioni di euro.





MANOPPELLO AL TERZO POSTO

Nelle scorse settimane il senatore-governatore, Luciano D’Alfonso, aveva presentato l’idea di “offrire” l’interporto di Manoppello (struttura sottoutilizzata e di scarsa utilità pubblica) come sede “naturale” del mega laboratorio dove svolgere gli esperimenti di fusione nucleare.

Lo stesso D’Alfonso si era detto sicuro di potercela fare a vincere il bando pubblico al quale avevano partecipato metà delle regioni italiane, generando una certa apprensione nella zona di Manoppello dove nessuno è mai stato informato sia della partecipazione della Regione con l’avallo del Comune nè del progetto in sè, generando qualche frizione politica in più.

L’idea del senatore-governatore è arrivata dopo 30 anni dal concepimento dell’opera data in gestione ai privati che l’hanno costruita (Di Vincenzo e Toto) e poteva essere positiva dal punto di vista dell’utilizzo di una struttura che ormai oggi c’è ed è inutile (a causa dei molti errori del passato di cui nessuno si è mai accorto in tempo).

A questo punto se ne dovrà pensare un’altra e al massimo l’Abruzzo si terrà l’Interporto vuoto a futura memoria (sperando che almeno serva d’esempio).

