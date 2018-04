Se prendi la residenza a Campli non paghi le tasse per tre anni

CAMPLI. Il nuovo hashtag lanciato dal sindaco di Campli, Pietro Quaresimale, è #camplinelcuore.

Un segno di amore e di attaccamento forte al proprio territorio e per fermare lo spopolamento. Per raggiungere questi obiettivi il Consiglio Comunale di giovedì sera ha approvato due delibere importanti.

La prima punta a bloccare lo spopolamento del centro storico dopo il terremoto, le nevicate e le difficoltà che si sono registrate negli ultimi mesi. Per farlo si è deciso di dare una mano a chi pensa di trasferirsi per cambiare vita, per vivere una dimensione più tranquilla e a contatto con la natura.

«Si tratta di una iniziativa importante per dire stop alla spopolamento – ha sottolineato il primo cittadino Farnese - chi viene a risiedere a Campli capoluogo avrà azzerate le tasse per tre anni; di conseguenza non pagherà Tari, Tasi e Imu. Un incentivo che realizza una parte del progetto #camplinelcuore. La seconda iniziativa – ha concluso Quaresimale – riguarda la riduzione della Tari delle utenze domestiche a tutti i cittadini camplesi rispetto a quanto pagato lo scorso anno. Un passo avanti verso la politica meno tasse che sarà ulteriormente sviluppato con le nuove ecoisole per la raccolta differenziata. Come amministrazione comunale vogliamo essere accanto a ciascun cittadino».

Solo tra qualche anno si potranno valutare i benefici di questa manovra ma per ora almeno il Comune dimostra di voler evitare lo spopolamento.