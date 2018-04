Introdacqua. Crollo tetto palazzetto: 6 anni dopo parte il processo

INTRODACQUA. Comincerà domani, giovedì 5 aprile, il processo per il crollo del palazzetto dello sport di Introdacqua.

Il processo vede coinvolti alcuni amministratori comunali, tecnici e costruttori. La posizione del sindaco Terenzio Di Censo, che era accusato di abuso d’ufficio, è stata stralciata dopo la richiesta di archiviazione accolta dal Gip.

Il tetto della struttura, inaugurata nel 2008, è crollato appena quattro anni dopo sotto il peso della neve.

Del caso si è interessato negli anni scorsi anche Striscia La Notizia.

Dunque 6 anni dopo il crollo può partire il processo.

Sulla vicenda prende posizione il gruppo di minoranza Uniti per Introdacqua.

«Siamo portavoce di moltissimi cittadini di questo Comune e di tutto il comprensorio Peligno», si legge in una nota, «che esprimono un profondo ringraziamento al Procuratore della Repubblica di Sulmona, Giuseppe Bellelli, che ha ravvisato la gravità dell’accadimento ed ha condotto una delicata e complessa inchiesta. Abbiamo massima fiducia della giustizia e nelle indagini svolte dal Procuratore della Repubblica, magistrato di altissimo profilo con esperienza ed indiscussa competenza. Dal suo insediamento ha fornito “nuovo impulso” a tutte le attività investigative della Procura di Sulmona con l’immediato raggiungimento di importanti risultati. Per queste ragioni, gli accertamenti disposti sulla struttura pubblica implosa, permetteranno di capire le cause del crollo e la responsabilità e, sicuramente, la verità sui fatti sarà acclarata».