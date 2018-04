Area di risulta Pescara, è guerra sulla sosta a 9 euro al giorno

PESCARA. Bocciatura su tutta la linea da parte del centrodestra per la proposta di riqualificazione delle aree di risulta di Pescara.

La sorpresa più amara è sicuramente la privatizzazione di tutti i parcheggi a pagamento, ossia di mezza città, con la gestione affidata ai privati, per vent’anni, e l’adozione di tariffe, 9 euro al giorno con pagamento anche della sosta notturna.

Non solo: gli attuali circa 3mila parcheggi disponibili a raso diventeranno appena 2mila fra superficie e silos, un numero che da più parti viene definito insufficiente per le esigenze della città.

L’opposizione parla di progetto sbagliato perchè riduce il numero dei parcheggi, priva il Comune dell’incasso sicuro di almeno 1 milione 700mila euro l’anno, senza sapere come e dove recuperare quella somma, e rende vana la costruzione anche del Ponte Flaiano.



Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Marcello Antonelli annuncia battaglia in Consiglio comunale e chiede di sapere come l’amministrazione Alessandrini voglia far fronte al futuro mancato introito di un milione 700mila euro l’anno che oggi arrivano dalla gestione dei parcheggi a pagamento di tutto il quadrilatero centrale.

Secondo Forza Italia è facilmente prevedibile che, a fronte di un incasso inferiore si determinerà l’esigenza di tagliare i servizi, dagli asili nido alle scuole a tutte le forme di assistenza sociale.

Il sindaco Alessandrini sta riproducendo lo stesso progetto del 2006-2007 portato avanti dall’ex sindaco D’Alfonso con il gruppo Toto e che è stato fermato dalla protesta popolare prima e dal Tar poi.

L’unica differenza è che oggi su quello stesso progetto il sindaco Alessandrini intende riversarci anche un maxi-investimento pubblico di 12 milioni di euro, fondi Masterplan, per poi cedere comunque per vent’anni il centro cittadino ai privati.

«Tutto questo è impensabile», attacca ancora Antonelli, «questa però non è una battaglia che può ridursi a un dibattito in Consiglio comunale, ma è invece una battaglia che deve vedere il coinvolgimento di tutta la città, a partire dagli stakeholder, come gli imprenditori commerciali, i primi diretti interessati ai quali si pone un duplice problema: quello finanziario, inerente i costi dell’iniziativa progettuale, ma anche quello concreto, professionale, perché è fin troppo chiaro che applicare tariffe della sosta di 9 euro al giorno significherà svuotare, desertificare Pescara, tutte le famiglie preferiranno naturalmente i centri commerciali della cinta urbana.



«Quel progetto non passerà mai, non permetteremo mai al sindaco Alessandrini di far passare quel piano assurdo in Consiglio comunale», assicura l’avvocato Berardino Fiorilli, Coordinatore di ‘Azione Politica Pescara’,

«A questo punto abbiamo anche capito a cosa serve garantire la massima ‘transitabilità’ di corso Vittorio Emanuele: servirà ad assicurare la fuga di quanti mai più parcheggeranno sulle aree di risulta o in piazza Primo Maggio o in via Gramsci per fare i propri acquisti nei negozi del centro, e indubbiamente si rivolgeranno ai grossi centri commerciali che circondano Pescara, dove si parcheggia gratis».

Intanto proprio questa sera il Movimento 5 Stelle alle 20.30 presso la sala convegni del Museo Vittoria Colonna, in Piazza I Maggio 33 - organizza un incontro pubblico per raccontare nel dettaglio ai cittadini pescaresi le criticità del progetto dell'area di risulta voluto dall'attuale amministrazione di centrosinistra.

«Daremo ai cittadini non solo le informazioni che finora sono mancate, ma anche consapevolezza sugli strumenti che si possono mettere in atto per evitare che questo progetto venga approvato così com’è», ha spiegato la consigliera Erika Alessandrini.

Anche la sezione pescarese di Italia Nostra esprime in un proprio documento la contrarietà all’impostazione che l’Amministrazione Comunale cittadina ha voluto dare alla progettazione delle aree di risulta degli impianti ferroviari.

Italia Nostra rileva che il progetto manca «della dovuta ambizione, per un’occasione attesa da decenni ed intorno alla quale con grande nettezza la cittadinanza aveva espresso l’indirizzo di creare un grande parco centrale che introducesse la qualità di un’ambiziosa progettazione di uno spazio libero ma ricco di occasioni di incontro e di esperienza di naturalità nella zona più densa della città, sull’esempio delle maggiori realizzazioni europee. Tali aspirazioni erano state sommariamente recepite nel PRG che oggi ci si appresta a variare per realizzare la proposta in esame; essa ci appare molto condizionata dall’obiettivo di chiudere il bilancio dell’operazione con previsioni introdotte per determinare partite all’attivo da assegnare agli investitori privati, ad integrazione del finanziamento pubblico».