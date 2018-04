Lavoro nero in cantiere a Chieti e call center di Montesilvano

CHIETI. Nel corso di un controllo ispettivo effettuato il 20 marzo in un cantiere edile a Chieti, gli Ispettori del lavoro della sede di Pescara hanno individuato 8 lavoratori totalmente in nero su 17 operai sul posto di lavoro. Tra gli operai non assunti ne sono stati identificati 3 di nazionalità rumena. E’ stato necessario l’intervento dei militari per provvedere all’ identificazione di alcuni lavoratori sprovvisti di documento di riconoscimento.



Nel cantiere operavano quattro aziende: per due di queste sono immediatamente scattati i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto gli operai in nero superavano la soglia del 20% della forza lavoro. Le aziende potranno riprendere i lavori soltanto dopo aver regolarizzato tutte le posizioni lavorative.



Sono state contestate anche 15 violazioni in materia di salute e sicurezza sia alle aziende operanti in cantiere che alla ditta affidataria dei lavori per un importo totale che sarà stabilito da euro 14.000 a euro 56.000 in relazione alla corretta ottemperanza alle prescrizioni impartite; per le violazioni amministrative sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di euro 14.000.



E sempre nell’ambito dei controlli contro il lavoro nero, gli Ispettori della sede di Chieti hanno effettuato un controllo ispettivo in un call center di Montesilvano, individuando 10 lavoratori in nero su 23 al lavoro.

Anche in questo caso i lavoratori in nero superavano la soglia del 20% della forza lavoro presente in sede ed è scattato il blocco.



Per 7 operatori di call center il datore di lavoro ha esibito contratti di prestazione professionale occasionale non subordinata per i quali gli Ispettori hanno accertato in sede, tramite gli elementi emersi nel corso delle dichiarazioni raccolte, la non genuinità delle collaborazioni mentre per 3 operatori il datore di lavoro non ha esibito alcun contratto di lavoro o documentazione equipollente.



Il datore di lavoro qualche giorno dopo ha provveduto a presentare istanza di revoca del provvedimento di sospensione, con la regolarizzazione degli operatori “in nero” con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a termine e con il pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta.