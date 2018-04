Rigopiano: Pasquetta a spasso tra le macerie dell’hotel (ancora una volta)

PESCARA. Gente a spasso tra le macerie, dentro la struttura, nella Spa, con oggetti in mano e pezzi di hotel crollato per la valanga e tomba per 29 persone che attendono giustizia.

Il ponte pasquale ha favorito il turismo macabro di Rigopiano di molte persone che hanno pensato di fermarsi per guardare con i loro occhi quello che rimane di una tragedia e di una ferita ancora aperta in attesa di giustizia. Tante volte visto in tv ed ora è lì davanti a loro lo “spettacolo” di una violenza che -vista dal vivo- forse è ancora maggiore.

Anche questo è stato Rigopiano negli ultimi giorni.

Ancora una volta.

Già perchè la cosa si ripete ciclicamente durante l’anno come la scorsa Pasqua quando furono avvistati altri “turisti dell’orrore”.

Sulle ultime “scampagnate” ora i carabinieri hanno aperto accertamenti.

Il fatto è stato denunciato dal Comitato vittime di Rigopiano, che parla di "barbecue, pic-nic, palloni, risate e schiamazzi" tra i resti del resort travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017, provocando la morte di 29 persone.

L'area è sotto sequestro, ma è comunque di facile accesso. Non c’è più alcuna recinzione e nemmeno i cartelli del sequestro sono ben visibili per cui si fa presto a dire di non sapere e non aver visto divieti.

«Temevamo che questo accadesse - dice il presidente del Comitato vittime Rigopiano, Gianluca Tanda - e abbiamo il timore che possa accadere di nuovo per le prossime festività. Ieri c'erano i genitori di alcune delle vittime, che sono stati anche criticati quando hanno provato a spiegare che in quell'area non si può entrare. Sono stati chiamati i Carabinieri, che sono intervenuti ed hanno identificato delle persone».

«C'è chi è entrato in quello che resta della Spa - aggiunge Tanda - e chi ha portato via un pezzo di hotel come fosse un souvenir. C'erano anziani, bambini. C'era chi si faceva selfie. Persone che facevano barbecue o giocavano a pallone a pochi metri dal luogo in cui sono morti i nostri cari. Nessuno che abbia portato un fiore o acceso un cero, nessun genitore che abbia spiegato ai figli che lì 29 persone sono morte per colpa dell'uomo».

«La Procura ci aveva garantito che c'era massima attenzione anche da questo punto di vista. Nel frattempo abbiamo saputo che oggi hanno iniziato ad installare la recinzione metallica che chiedevamo da tempo, anche per evitare che questa scena triste si ripeta in vista dei ponti festivi in arrivo», conclude il presidente del comitato.



Il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta (indagato nell’inchiesta) ha espresso «profondo disprezzo» ricordando che il Comune lo scorso anno ha fatto una ordinanza per l'area esterna vietando l'ingresso ai prati, ma non ho neanche un vigile urbano per farla rispettare.

Se, però, è vero che, da un certo punto di vista, la passeggiata tra le macerie può essere addirittura riprovevole e accostata ad un atto di sciacallaggio, è anche vero che, forse, le persone hanno voluto vedere con i loro occhi quanto rimane della tragedia con animo magari compassionevole o per partecipare a loro modo al dolore dei familiari e di una nazione intera.

E' vero inoltre che i prati ai lati delle macerie da sempre sono stati teatro di scampagnate e picnic ma chi va dentro le rovine sequestrate viola i sigilli.

Ma solo se i sigilli esistono e sono ben chiari...