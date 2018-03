Pescara Parcheggi, i 36 dipendenti firmano le dimissioni

PESCARA. I 36 dipendenti di Pescara Parcheggi oggi, a mezzogiorno in punto, hanno firmato le proprie dimissioni dalla società di somministrazione di lavoro temporaneo GiGroup.



Hanno dovuto rinunciare a un contratto a tempo indeterminato, per poter essere riassunti dalla Società Tempra, che si è aggiudicata il nuovo appalto per la fornitura del personale alla società in house, accettando però un contratto di soli sei mesi per poi affidarsi alla sorte. Dopo l’allarme lanciato ieri i lavoratori si aspettavano un segnale dall’amministrazione comunale. «Ma il sindaco ha preferito tacere, lanciandoli nel buio e mettendoli di fronte a un out out: o si dimettevano o sarebbe finito il loro lavoro in Pescara Parcheggi. Da sindacalista e da cittadino ritengo tale comportamento uno schiaffo imbarazzante ad anni di lotte per garantire opportune tutele a tutti i lavoratori e soprattutto riteniamo che oggi il sindaco Alessandrini si sia assunto una responsabilità che peserà come un macigno sulle sue spalle», denuncia Armando Foschi, membro dell’Associazione cittadina ‘Pescara – Mi piace’, che sta seguendo la vicenda per conto della Ugl.



La vicenda nasce dall’ultima gara d’appalto svolta dalla Pescara Parcheggi per affidare l’incarico di somministrazione del personale attraverso un’agenzia interinale e seguita dall’amministratore unico Vincenzo Di Tella.

La gara è stata aggiudicata alla società Tempra di Vasto, che praticamente subentrerà alla GiGroup che da anni svolgeva tale lavoro.

«Fin qui nulla di anomalo, se non fosse per le carenze riscontrate nel capitolato d’appalto dove, di fatto, non sono state previste le benchè minime misure di tutela nei confronti dei lavoratori che oggi operano per Pescara Parcheggi», continua Foschi.



Le 36 unità infatti sono a tutti gli effetti dipendenti non della Pescara Parcheggi, società in house del Comune di Pescara, ma della GiGroup, società di somministrazione del lavoro temporaneo, con contratto a tempo indeterminato. Con la chiusura della nuova gara d’appalto, quei 36 lavoratori si sono visti recapitare una lettera con cui, volendo continuare a svolgere il proprio lavoro, è stato comunicato loro di doversi dimettere dalla GiGroup entro il termine ultimo di oggi a mezzogiorno, poi essere assunti dalla Tempra di Vasto.

«Peccato che tutto questo rappresenti un autentico salto nel vuoto per i lavoratori», contesta Foschi, «perché licenziandosi perderanno di fatto tutte le garanzie e tutele di legge previste per i dipendenti a tempo indeterminato, compreso il diritto alla disoccupazione per sei mesi». Al tempo stesso, la nuova società di somministrazione del lavoro temporaneo, la Tempra, non li assumerà alle stesse attuali condizioni: dopo l’allarme lanciato ieri da Foschi la Tempra ha infatti rinunciato al mese di prova, ma comunque stipulerà contratti solo a tempo determinato e solo per sei mesi, ovvero la durata dell’appalto, ponendo un serio punto interrogativo sul futuro professionale di quei 36 dipendenti.