Rumori in condominio, residenti denunciano Ater: «non fa rispettare il regolamento»

PESCARA. Da alcuni mesi, con l'arrivo di un nuovo inquilino, il condominio amministrato dall'Ater in via Aldo Moro 53 di Pescara sarebbe diventato invivibile.



I residenti sono esasperati e, nonostante le continue sollecitazioni, l'Ater non interviene per il rispetto del regolamento condominiale. Per questo nei giorni scorsi 12 inquilini dello stabile si sono rivolti alla Procura della Repubblica per ottenere giustizia.



I nuovi arrivati, secondo la denuncia firmata dagli altri condòmini, provocherebbe «continui ed insostenibili» rumori, diurni e notturni, più intensi dal pomeriggio fino a tarda notte.

Si parla di «corse in casa con zoccoli, schiamazzi, urla, tonfi sul pavimento».

Non mancherebbe, secondo quando si legge nella denuncia, anche musica ad alto volume: rumori di una tale intensità e continuità da non permettere in alcun modo il riposo soprattutto dei residenti dei piani sottostanti.

Gli inquilini denunciano anche un continuo andirivieni, di giorno e di notte, di altre persone esterne al nucleo familiare.

La decisione di rivolgersi al giudice è arrivata dopo una presunta l'immobilità dell'Ater e dopo le risposte provocatorie della famiglia che avrebbero reso il clima all'interno del palazzo ancora più invivibile.





«L’Ater è stata inadempiente per il mancato rispetto del regolamento condominiale adottato dall'ente» scrivono i condòmini nell’esposto, «continuamente sollecitata dalle nostre richieste ad intervenire per porre fine a questa insostenibile situazione. Noi condòmini riteniamo responsabili l’Ater dei fatti in quanto la stessa era a conoscenza che la famiglia, anche nelle precedenti residenze, aveva dimostrato simili comportamenti incivili».

Per questo chiedono che l'azienda venga citata a giudizio «per totale inadempienza e per aver causato una situazione di grave tensione e di invivibilità». Si chiede un’ indagine anche sui continui cambi di utilizzatori dell'alloggio.