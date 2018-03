Rigopiano: denuncia contro D’Alfonso e indagini alle battute finale

PESCARA. «Siamo venuti a conoscenza che un mese fa la difesa di uno degli indagati ha presentato una denuncia nei confronti del presidente della Regione come autorita' massima di Protezione civile sui territori, in base alla legge del '93. Questa denuncia va ascoltata e ho chiesto piu' volte ai procuratori se ci stanno lavorando. Ovviamente non rispondono, pero', forse ho capito che lo stanno facendo».

Lo ha detto Gianluca Tanda, presidente del Comitato vittime di Rigopiano, rispondendo alle domande dei cronisti al termine dell'incontro con il procuratore capo della Repubblica di Pescara, Massimiliano Serpi, e il sostituto Andrea Papalia, titolari dell'inchiesta sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano.

L'incontro si e' svolto ieri pomeriggio in Procura su richiesta del Comitato per chiedere chiarimenti sullo stato delle indagini.

Se la denuncia è arrivata dritta contro l’attuale presidente-senatore (Feniello lo aveva chiesto più volte a gran voce) è vero che la procura da mesi sta cercando di ricostruire tutta la linea di comando tra le fila della politica e quella dei tecnici regionali che dal ‘92 ad oggi possono aver contribuito alla colossale inerzia relativa alla mancata attuazione della carta valanghe.

Uno strumento obbligatorio che in Abruzzo non c’è e che se vi fosse stato probabilmente avrebbe potuto impedire ogni ampliamento dell’hotel Rigopiano o in alternativa lasciarlo aperto d’inverno (come accadeva fino a quando è stato operativo alla fine degli anni ‘70).

Una questione non da poco in questo contesto. A rischiare dunque potrebbero essere tutti quei dirigenti del settore competente ma anche gli assessori regionali che in tutti questi anni si sono semplicemente dimenticati dell’obbligo di legge e della tutela della incolumità pubblica a Rigopiano come in tutte le altre zone montane abruzzesi dove infatti si è continuato a costruire in zone che sarebbero pericolose (se la legge ci fosse).

«Spero - ha aggiunto Tanda - che la proroga delle indagini sia stata richiesta proprio per questo».

Nel corso dell'incontro il Comitato ha posto anche la questione del mancato uso dei mezzi aerei militari per raggiungere piu' in fretta l'hotel, emersa da un'inchiesta giornalistica del Tg3.

«Ci hanno assicurato - dice Giampaolo Matrone, uno dei superstiti della tragedia - che non tralasceranno nulla».

Anche Mario Tinari, papa' di Jessica, la giovane vastese tra le 29 vittime del Rigopiano, ha detto che i procuratori «si sono presi ulteriore tempo per non tralasciare nulla. Ci hanno rassicurato - ha aggiunto - che le indagini sono molto approfondite».

Il padre di un'altra vittima ha detto che, tramite i loro legali, consegneranno ai procuratori i messaggi ricevuti dai propri cari, dai quali risulta che la mattina della tragedia un bambino era caduto e si era fatto un po' male: «Nel caso in cui il bimbo - ha detto - si fosse fatto particolarmente male, non ci sarebbe stata la possibilita' di andare via o di ricevere assistenza perche' era tutto bloccato. E' palese che tutti gli ospiti volevamo andare via, ma un conto e' voler andare via per paura e un altro e' dover andar via per un problema importante. Questi messaggi - ha concluso - probabilmente potranno servire ad incrementare le indagini».



«Il procuratore ha rassicurato tutti i familiari delle vittime che ogni singola segnalazione e' stata e sara' controllata minuziosamente proprio per fare in modo che nulla sia lasciato al caso e per la ricerca della verita' a 360 gradi», ha detto l'avvocato Wania Della Vigna, legale di Silvia Angelozzi, sorella di Sara, morta a Rigoiano insieme al marito Claudio Baldini.

«Altro non poteva dire il procuratore - ha aggiunto l'avvocato Della Vigna - perche' le indagini sono secretate e non c'e' possibilita' di dar corso ad altre spiegazioni. A tutela degli indagati e delle persone offese non poteva dire altro. Hanno preso - ha ribadito il legale - e stanno prendendo in considerazione tutti gli aspetti, anche quelli chiesti oggi dal Comitato».