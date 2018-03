Discarica Bussi. Rapporto Edison: sostanze cancerogene più elevate dello scorso anno

BUSSI. La Edison ha depositato un corposo rapporto sul monitoraggio della falda sotto la discarica e appena a valle con i prelievi fatti a novembre 2017.

I valori delle concentrazioni dei vari composti cancerogeni e tossici hanno raggiunto picchi più alti rispetto al monitoraggio precedente risalente ad agosto 2017.

E lo scandalo infinito dei veleni di Bussi ha oltrepassto l’oceano ed è sbarcato al Forum Mondiale Alternativo dell'Acqua svoltosi tra il 17 e il 22 marzo a Brasilia dove sono stati portati all'attenzione dei partecipanti diversi casi studio abruzzesi ed italiani, tra cui quello di Bussi.



Tra i picchi più alti segnalati dal Forum questi:



1,1,1,2 - tetracloroetano (limite 0,05 microgrammi/litro): 3.800 microgrammi/litro a Novembre 2017 (76.000 volte il limite) ;

Tetracloroetilene (limite 1,1 microgrammi/litro): 24.300 microgrammi/litro a Novembre 2017 (22.090 volte il limite) contro 20.900 microgrammi/litro di agosto;

Tricloroetilene (limite 1,5 microgrammi/litro): 18.600 microgrammi/litro a Novembre 2017 (12.400 volte il limite) contro 17.000 microgrammi/litro di Agosto 2017;

1,1 - dicloroetilene (limite 0,05 microgrammi/litro): 202 microgrammi/litro a Novembre 2017 (4.040 volte il limite) contro 49 microgrammi/litro di Agosto 2017;

1,2 - dicloroetilene (limite 60 microgrammi/litro): 18.300 microgrammi/litro a Novembre 2017 (305 volte il limite) contro 10.400 microgrammi/litro di Agosto 2017;

Cloruro di Vinile (limite 0,5 microgrammi/litro): 1.900 microgrammi/litro a Novembre 2017 (3.800 volte il limite) contro 1.610 microgrammi/litro di Agosto 2017;

Triclorometano (limite 0,15 microgrammi/litro): 320 microgrammi/litro a Novembre 2017(2133 volte il limite);

Esacloroetano (limite 0,05 microgrammi/litro): 27.8 microgrammi/litro a Novembre 2017(556 volte il limite) contro 80 microgrammi/litro di agosto 2017.





Anche se le concentrazioni di picco sono quasi tutte aumentate per alcune di queste sostanze, considerando tutti i piezometri monitorati, secondo Edison (le analisi attendono la validazione ARTA), si è assistito complessivamente ad una leggera diminuzione, tranne per il temibile Cloruro di Vinile.



«Sono gli ennesimi dati che dipingono una situazione tragica della falda a Bussi e che impongono interventi urgenti di rimozione dei rifiuti e di decontaminazione dei terreni», dice il Forum H2O.



Intanto domani giovedì 29 marzo all'Aurum di Pescara, sala Michelucci, alle ore 16:30 si terrà un incontro pubblico del Forum H2O per parlare di quanto accaduto a Brasilia, dove hanno partecipato 7.000 attivisti provenienti da 35 paesi di 5 continenti con il delegato Renato Di Nicola in prima fila per illustrare i casi italiani ed europei, come esponente dell'European Water Movement.