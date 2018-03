La linea non c’è ma Telecom continua a recapitare le bollette

CELLINO ATTANASIO. Si sentono ancora oggi le conseguenze delle nevicate di gennaio 2017 che paralizzò mezzo Abruzzo.

Migliaia di utenti per giorni senza luce e gas ed alcuni anche senza telefoni perchè ci fu la caduta di diversi pali e cavi per le telecomunicazioni.



Ne sa qualcosa un pensionato di Cellino Attanasio che, nonostante il disservizio e la

mancanza della linea telefonica, si è visto continuare ad arrivare le bollette di Telecom Italia.

Per qualche mese il pensionato ha pagato sollecitando il ripristino del servizio visto che i cavi erano a terra. Non è servita nemmeno una richiesta via raccomandata: il servizio non è mai stato ripristinato ed l’uomo ha smesso di pagare le fatture per un servizio che non c'era.





Tempo dopo la compagnia telefonica ha intimato il pagamento dell'insoluto minacciando il recupero crediti per diverse centinaia di euro oltre le spese per il recupero dei crediti.

L'uomo si è quindi rivolto al Co.Re.Com Abruzzo tramite l’avvocato Daniele Contrisciani coadiuvato dalla sua collega Claudia Fronterotta per difendere le sue ragioni.

I legali hanno presenziato all'udienza del 27 marzo ed hanno raggiunto il risultato che si erano prefissati.

La vicenda con la disponibilità della compagnia telefonica si è conclusa con l'annullamento della richiesta di pagamento e della paventata esecuzione del recupero crediti.

L’utente ha rinunciato ad ogni ulteriore pretesa di rimborso ed indennizzo per i disagi subiti.