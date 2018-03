Consorzio di Bonifica, c’è bisogno di farsi pubblicità: incarico a giornalista locale

VASTO. Il consorzio di bonifica sud di Vasto ha dato via libera ad una consulenza da 7.500 euro ad un giornalista per raccontare gli investimenti previsti dal masterplan e portati avanti dall’ente di cui è quarto commissario Franco Amicone.



La delibera di affidamento è del primo marzo scorso ma è stata pubblicata solo ieri, dopo circa un mese.

Il nuovo incarico è stato affidato alla storica giornalista collaboratrice de “il Centro”, Paola Calvano, precaria del quotidiano abruzzese che da oltre 30 anni si occupa della cronaca del vastese (consorzio di Bonifica e diga di Chiauci compresi), nonchè collaboratrice anche di alcuni siti web e tv locali.

Calvano è stata scelta dopo la comparazione di quattro diversi curricula di altrettanti giornalisti invitati a partecipare non si capisce con quali criteri. Gli altri in gara erano Luigi Coldagelli, Laura Pastorino e Giulio Viggiano.

I quattro hanno inviato i curriculum praticamente nello stesso istante dal momento che i protocolli recano numeri progressivi (858, 859, 860, 861).

Non sembra che gli altri siano abruzzesi e non si capisce perchè invitare gente che vive a centinaia di chilometri di distanza dal Consorzio di Vasto e una sola ad un tiro di schioppo.

Coldagelli, ad esempio, sul web risulta essere l’ex addetto stampa di Walter Veltroni, capo ufficio stampa dei ministeri di Giustizia e Ambiente.

Ci sarebbe poi un componente dell’ufficio stampa del Crea….



Dubbi su questa nomina vengono esplicitati da Angelo Bucciarelli del Pd che non mette in dubbio le capacità della giornalista ma si chiede se, veramente, quella consulenza fosse necessaria. Se sia giusto, quindi, usare «i soldi della messa in sicurezza della diga di Chiauci» per pagare «una brava e solerte giornalista, per comunicare le cose belle, si fa per dire, che porta avanti il Consorzio».





LA PROCEDURA ADOTTATA

Bucciarelli insiste: «nulla si può dire sulle competenze della brava giornalista, alla quale auguriamo buon lavoro» ma restano i dubbi sulla procedura adottata e dalla ratio che ha portato a tale scelta inopportuna, da più punti di vista.

Il compenso? «Non è eccessivo, è al limite dello sfruttamento: 7.500 euro lordi e all'anno»

E l’opportunità? Serviva veramente dotare il Consorzio di Bonifica di Vasto, che ha da tempo gravi problemi di bilancio? Bucciarelli chiede di sapere perché non è stato emanato un bando pubblico per il reperimento della figura professionale e con quale criterio sono stati invitati i quattro professionisti e perché non è stata data eguale possibilità agli altri professionisti del territorio. E chi ha valutato i curriculum arrivati?

Bucciarelli fa pure notare che proprio Calvano scrive per Il Centro sulla diga e Consorzio. A questo punto che succede? Chi da oggi si occuperà, per il quotidiano "il Centro", delle notizie su diga e Consorzio di Bonifica, in modo che dia eguale evidenza e spazio anche a chi denuncia le disfunzione e le falle della gestione commissariale, senza favoritismi verso i comunicati provenienti dal Consorzio di Bonifica Sud?





Il Consorzio di Bonifica Sud, peraltro, negli ultimi mesi ha assunto il Direttore Generale, Valerio Tommaso, già Direttore del Consorzio di Bonifica Centro di Chieti con un rinvio a giudizio in corso, una funzionaria amministrativa proveniente da Pescara ed ha pubblica altri due bandi di gara -poco prima delle elezioni- per selezione titoli ed esame-colloquio per due figure amministrative come si evince dalle delibere n.19 e n. 17 approvate l’11 gennaio 2018.

Ancora una volta la politica scaltra fa scelte poco opportune, insinuandosi nelle pieghe del sistema malato che, da una parte, ha una amministrazione pubblica (il consorzio) desideroso di farsi pubblicità (non informazione) per un ritorno di immagine e, dall’altra, un altro sistema malato, quello dell’informazione che non permette a professionisti consolidati di potersi sostenere con un unico lavoro.

Le norme in materia, inoltre, sono ridicole e per questo non applicate. Quella che prescrive l’incompatibilità per gli “uffici stampa” con l’attività nei media (come testate giornalistiche) si applica solo agli “uffici stampa”.

Basta non chiamarli così e l’incompatibilità svanisce (ecco temi seri sui quali il prossimo governo potrebbe decidere se davvero si ha a cuore quello che resta della democrazia di questo Paese).

Il cortocircuito che si innesta però non stimola la corretta informazione e a pagare sono ancora una volta i cittadini.