Omicidio Neri, messaggio della mamma al killer: «non ti odio, so che non dormi la notte»

PESCARA. Mentre le indagini sul caso di Alessandro Neri vanno avanti senza sosta, da parte della mamma di Nerino arriva l’ennesimo appello per chiedere che salti fuori la verità.

Questa mattina Laura Lamaletto ha postato su Facebook un video nel quale si rivolge direttamente al killer.

A lui offre un messaggio disperato, senza odio e rancore. La donna in alcuni momenti appare anche comprensiva e preoccupata per lo stato d’animo di chi ha premuto due volte il grilletto e ammazzato senza pietà suo figlio. A lui chiede di non avere paura, di intraprendere un nuovo cammino, partendo appunto dalla confessione.

«Buongiorno, oggi c’è il sole», dice mamma Laura guardando nella telecamere del cellulare, seduta per terra. Tante le pause tra una parola e l’altra.

«Oggi mi voglio rivolgere a te», dice pensando che il killer possa vedere quel video.

«So che sei una vittima di questa società. So anche che hai le tue sicurezze nel tuo mondo. Immagino che tu possa pensare che la vita è fatta del peggio dell’umanità, è fatta di guerra, crimini e rapine. Lo so che fare quello che ti chiedo -e cioè confessare la verità di Ale- fa tremare le tue sicurezze».



E poi un pensiero a quella notte che aspetta di essere decodificata: «lo so che hai paura, io lo so che tu ti rivedi quella scena mille volte, che ti tormenti, che non riesci a dormire la notte. Allora ti chiedo: puoi chiamarla vita questa? A te che sicuramente mi stai ascoltando sei già sulla retta via, davvero. Sono sicura che stai dicendoti ‘forse se confesso sopporterò meglio questa sofferenza’».

Laura Lamaletto cerca di riflettere su quello che potrebbe accadere dopo: «io ti assicuro che la tua decisione di confessare sarà ripagata dal tuo coraggio. Sarà ripagata dalla tua rinascita, come persona nuova, una nuova opportunità di vita. La tua vita sarà ripagata dall’impegno che hai preso con te stesso per la tua trasformazione».

E ancora rassicurazioni a chi ha premuto il killer: «tutta l’umanità verrà a saperlo e nessuno potrà condannarti perchè ritroverai la parte migliore di te stesso, perchè sono sicura che ce l’hai. Una parte che è molto più importante della paura e della sofferenza che senti in questo momento».

Il messaggio si chiude con altre parole di rassicurazione: «non ti odio, non ti odio, non ti odio. Ma per favore, ti chiedo per cortesia, per favore, non permettere che Ale sia morto invano. Ti auguro una buona giornata a te che hai la verità di Ale».

«SO CHE NON VOLEVI»

Quello di oggi è solo l’ennesimo appello di mamma Laura e arriva a meno di 24 ore da quello di ieri, sempre in diretta Facebook, lanciato dalla piazzetta di Spoltore, nei pressi della chiesa di San Camillo de Lellis.

«So che tu che hai fatto due buchi ad Alessandro», aveva detto ieri la donna, «non volevi. Nessuno della mia famiglia ti odia. Probabilmente tua mamma ha capito qualcosa, non credo manterrai questo tormento. Io lo so che conoscevi Ale, lo sento. Puoi venire da me. Non te la chiudo la porta. Per favore: permettici di guardare la foto di nostro figlio con liberazione. Lui non è in cielo, sento il suo tormento ma non ti odia nemmeno lui.